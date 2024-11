Solidaridad de Betis y Athletic Club con los afectados por la DANA

SEVILLA/No era un día para jugar al fútbol. No era un día para que el foco informativo y la mente de todos los españoles estuviese en otro punto que no fuese Valencia. Pero el calendario, los intereses y la capacidad de tomar decisiones en cadena por parte de muchas personas no estaba en su máximo esplendor. Lo que podían hacer en el día de hoy Athletic Club de Bilbao y Real Betis Balompié era, como muchos otros equipos, mandar un mensaje de apoyo con visibilidad pública a todos los afectados por el desastre natural que se ha producido en los últimos días en la Comunidad Valenciana. Tanto Óscar De Marcos (capitán del conjunto rojiblanco) como Marc Bartra (capitán de los verdiblancos), saltaron al terreno de juego con una camiseta de cada equipo que llevaban un mensaje de apoyo.

Después de esto, se ha producido un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la tragedia en el que ambos equipos se han colocado en el centro del campo, con todos los jugadores abrazados, y dando un verdadero ejemplo en toda la comunidad vasca de lo que es tener respeto en este tipo de actos. A través de la retransmisión televisiva no se ha escuchado absolutamente nada. Las caras de los aficionados, de los jugadores, de los entrenadores y de todas aquellas personas que eran enfocadas eran auténticamente sobrecogedoras.

Rui Silva durante un calentamiento con el Betis / Europa Press

El Betis actuará en consecuencia

Tal y como ha afirmado el director deportivo de la entidad, Manu Fajardo, en el Real Betis Balompié a través de su fundación se van a tomar una serie de medidas para ayudar a los afectados. Entre las acciones que el club verdiblanco está preparando se encuentra el convertir el Benito Villamarín en centro de recepción de material humanitario que será posteriormente enviado a Valencia. Así, durante las previas del Betis–Celje (jueves 21:00) y el Betis–Celta (domingo 14:00), se instalará una carpa en la fan zone de Fondo en la que los aficionados podrán donar productos de primera necesidad, alimentos de no perecederos, agua, leche en polvo y comida para bebés, pañales, mantas, productos de higiene personal, mascarillas guantes y equipamiento de limpieza.

"Mañana lunes tendremos una reunión para determinar qué medidas seguremos tomando para ayudar", comentó Fajardo en la previa del partido.