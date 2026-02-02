La superioridad del Betis llegó descubriendo la medular

Dos remates a portería, dos goles. A veces se tira más como en Oviedo y la suerte no está de cara. Otras, generando menos en ataque, el acierto marca diferencias. También la suerte, como el hecho de empatar muy pronto con un penalti tan protestado como lo fue el primero en contra, lo que le dio tranquilidad para seguir con su plan de juego.

Ya no le hace falta ser tan dominador con el balón, sino que aprovecha la pólvora que sigue teniendo arriba, aun con las numerosas bajas, para marcar diferencias con un fútbol más vertical desde los extremos, aunque esta vez ninguno tuvo el apoyo de los laterales desdoblándose para generar superioridad en banda. Ésta llegó por el centro cuando Deossa dio un paso adelante dejando a Marc Roca casi como único pivote y con Fornals con libertad para moverse en el frente ofensivo.

Defensa

Por primera vez en la temporada Pellegrini apostó por la pareja Marc Bartra-Diego Llorente en el eje de la zaga. Titulares la pasada campaña, entre lesiones de uno y otro y el buen hacer de Natan, sancionado, y Valentín Gómez, no tiró de esta dupla hasta ahora el técnico. Se entienden bien y desde la experiencia dominan el posicionamiento, las disputas aérea y los cruces. Bien es cierto que el catalán dejó controlar a Lucas Beltrán en el 0-1 y que el madrileño forzó más de lo necesario en alguna salida de balón, pero se mostraron seguros. Con Marc Roca y Sergi Altimira en el centro, el Valencia buscó con un juego directo las bandas ante la imposibilidad de ganar la batalla en la medular.

Antony ayudó poco por su lado a Ruibal, lo que dio libertad a Gayà para subir y centrar casi sin oposición. Por su parte, Álvaro Valles con su juego con los pies y su querencia a jugar muy adelantado dio a la retaguardia mucha tranquilidad.

Ataque

El Betis es un equipo con Fornals en el campo y otro sin él. El castellonense empezó en el banquillo y Deossa no dinamizó el juego ofensivo de los verdiblancos. Casi nunca sorprende al primer toque, toca y conduce demasiado ralentizando el juego de su equipo. Y lo que lastró al equipo en el primer tiempo fue, curiosamente, lo que decidió el resultado con una cabalgada en la que impuso su físico tras más de 80 minutos en el campo a un Santamaria que apenas llevaba 10.

El tanto despertó a una grada que, como el día y el partido mismo, estaba gris y sólo los chispazos de Abde aprovechando los balones en largo de Marc Roca o Fornals generaban alguna ocasión.

Este Betis tiene en las bandas su arma principal esta campaña, pero esta vez ni Ricardo Rodríguez ni Ruibal sorprendieron desdoblándose en ataque. Uno porque el físico no le da, y eso que con Foulquier en la derecha invitaba a buscarlo continuamente, y otro porque era consciente de que arrancar significaba descubrirse atrás sin contar con las ayudas necesarios para ello.

Virtudes

No conformarse con el empate.

Talón de aquiles

Las bajas impiden agitar el avispero desde el banquillo.