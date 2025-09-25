De la trascendencia de Fornals a la liberación de Antony

Alegría para todos los béticos a pesar del empate como local en el estreno en la Liga Europa. Los hombres de Pellegrini fueron capaces de sobreponerse a una primera mitad en la que se habían visto superados y rescatar de esta forma un punto de gran valor al ser frente a otro de los favoritos para ganar la competición.

Pablo Fornals | Sin Isco, el futbolista más decisivo ahora

Pablo Fornals, durante el partido contra el Nottingham Forest. / AFP7 | Europa Press

Con Isco en muletas y con Antony en el proceso de recuperación, ya no cabe ni la menor duda de que el castellonense es el futbolista más decisivo de la plantilla bética en la actualidad. Pellegrini le dio un cuarto de hora al final y desde entonces comenzaron a suceder cosas en el ataque.

Antony | Por fin pudo gritar un gol y eso lo debe liberar mucho

Antony festeja con rabia el gol del empate del Betis. / Antonio Pizarro

No estaba teniendo suerte con sus disparos a puerta, pero al fin pudo estrenarse con un remate con su pierna derecha que debe liberarlo para jugar con menos presión. Además, también fue quien le metió el balón dentro a Bakambu para el 1-0. Así que gol y asistencia, no está mal.

Amrabat | Tiene una gran habilidad para hacer faltas tácticas

Amrabat se queja de una falta sancionada por el árbitro. / Antonio Pizarro

En la primera mitad había sufrido junto a Altimira, como lo hicieron todos sus compañeros, con las múltiples llegadas de Anderson y de todo el Nottingham Forest, pero cuando Pellegrini le pidió que fuera más arriba para arriesgar demostró su gran habilidad para hacer faltas tácticas.

Valentín Gómez | Entre él y Natan permitieron el 1-2

Igor Jesus remata entre Natan y Valentín Gómez el 1-2. / Antonio Pizarro

El córner que puso por delante al Nottingham Forest retrató a la defensa en zona de los béticos a la hora de proteger el área pequeña. El brasileño Igor Jesus remató con demasiada facilidad con su compatriota Natan por delante y con Valentín Gómez sin estorbarlo por detrás.