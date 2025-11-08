Cuatro bajas del Betis para medirse al Valencia

El Real Betis Balompié ha entrenado en la mañana de este sábado en la ciudad deportiva Luis del Sol antes de poner rumbo a Valencia para enfrentarse al conjunto de Corberán este domingo a partir de las 18:30 horas. Ha sido un entrenamiento en el que por un lado ha habido momentos de risas y buen ambiente con los convocados por la selección, mientras que hay alguna baja importante para el choque liguero. En total, serán tres ausencias para el entrenador sudamericano.

Por un lado, Pau López sigue recuperándose de sus problemas en la planta del pie. Al menos, hasta la primera o la segunda semana de diciembre no estará al 100% recuperado. Luego, Junior Firpo sigue poco a poco trabajando al margen para recuperarse de sus problemas musculares y la lesión más reciente es la de Ricardo Rodríguez, que no ha trabajado con el resto de sus compañeros y no estará disponible. Además, Suiza no lo ha llamado para este parón, por lo que se entiende que es una lesión medianamente duradera y Pellegrini dará más detalles en rueda de prensa.

El pasillito a Fornals y Pablo García

Una de las imágenes simpáticas del entrenamiento ha sido la del inicio de la sesión. Los futbolistas del plantel verdiblanco le han hecho un pasillo a las dos novedades de la Selección Española para este parón. Uno de ellos, Fornals con la selección absoluta y el otro, Pablo García, con la Sub-21. De hecho, este último ha protagonizado un momento algo comprometido, ya que Aitor Ruibal al inicio de ese pasillo, le ha hecho una broma y le ha bajado los pantalones, quedando en ropa interior.

Otra buena noticia en la sesión ha sido la de Isco Alarcón. El malagueño sigue sumando minutos con la primera plantilla, cogiendo ritmo competitivo en las sesiones con sus compañeros y preparándose para su debut en una convocatoria, previsto para el choque ante el Girona.