El único futbolista del Betis que no ha perdido esta temporada y ya es talismán

El Real Betis Balompié está realizando una temporada extraordinaria hasta el momento. De hecho, lleva tan solo cinco derrotas en los últimos 38 partidos disputados (desde el mes de marzo), situándose como el equipo que menos ha perdido desde entonces en todo el panorama europeo. Y todo, con algunos partidos en los que tenía a muchos futbolistas importantes en el dique seco por lesión y también hubo duelos en los que no habían llegado esos retoques finales del mercado. Eso sí, entre todos los futbolistas de la plantilla, hay uno que es especial en cuanto a resultados se refiere. Es un talismán importante, ya que todavía no ha estado presente en el terreno de juego en ninguna derrota de los del Ingeniero. Hablando claramente de competición oficial en esta temporada.

Ese nombre no es otro que el de Valentín Gómez. Las únicas dos derrotas que ha sufrido el equipo bético han sido en liga, ante Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao. En ninguna de ellas disputó el argentino un sólo minuto. Son 13 choques los que ya ha disputado y casi 900 minutos, mezclando participación en el costado zurdo como lateral, en el pivote y en su posición favorita, la de defensor. Ha destacado mucho entre el beticismo dada su rápida adaptación, su calidad y su gran margen de crecimiento. Además, siempre se ha mostrado encantado de estar en el Betis.

El bético Valentín Gómez pugna por el balón con Maitland-Niles, del Lyon. / Antonio Pizarro

Un jugador encantado en Heliópolis

Hace ya algunas semanas, detallaba el por qué había elegido al Betis como ese equipo perfecto para comenzar su progresión en Europa: "Son varias cosas. No había mucho que pensar. Es un club que juega tres competiciones, siempre está peleando por cosas importantes y sin duda eso es un poco lo que a uno le atrae, el pelear por cosas grandes. Buscaba que los objetivos reales sean los más altos posibles y creo que es un club que encaja con eso".

Ahora, con el partido de Mestalla este domingo, Girona, Utrecht y Sevilla FC para acabar noviembre, veremos si tanto Pellegrini (alineándolo) como él (con buen rendimiento), consiguen alargar la racha de imbatibilidad. Cuando preguntaban al chileno por sus laterales tras el partido ante el Lyon, esto contestaba: "Creo que los dos laterales hoy hicieron un gran partido, tanto Aitor Ruibal como Valentín. Es cierto que Valentín es central, pero jugó también muchas veces de lateral izquierdo. Muy sólido en la parte defensiva, apoyó también bastante en la ofensiva. Son variantes que tenemos dentro del equipo. Tenemos a los dos laterales izquierdos lesionados por distintos motivos, no van a ser lesiones muy largas, pero le sirve a Valentín para adaptarse también al fútbol de Europa. Creo que hizo un gran partido, al igual que Aitor Ruibal, que puede jugar en varias posiciones."

Adrián San Miguel en el partido del Betis ante el Atleti / Europa Press

Adrián, otro invicto pero sin minutos

Al margen de Valentín Gómez, otro futbolista de la plantilla del Betis que no ha perdido un partido que en el que haya estado sobre el césped es Adrián San Miguel. El problema para el del Cerro del Águila es la competencia feroz en la portería. Su único partido disputado fue en la victoria copera ante el humilde Palma del Río, por lo que su participación es demasiado breve como para tenerlo en consideración en este dato.