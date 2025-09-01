La espera ha sido larga y la expectación no menor. Cientos de béticos se concentran este lunes por la tarde en una de las terminales del Aeropuerto de Sevilla para recibir a Antony, cuyo vuelo procedente de Manchester aterriza en la capital hispalense. El regreso del extremo paulista ha desatado la ilusión entre la afición verdiblanca, que no ha querido faltar a la cita para dar la bienvenida al nuevo fichaje.

El Real Betis Balompié hizo oficial horas antes la contratación del jugador en propiedad, un acuerdo que le vincula al club durante las próximas cinco temporadas. La operación se cerró con el Manchester United por 22 millones de euros más 3 en variables, incluyendo además un 50 % de una futura plusvalía para la entidad inglesa.

El futbolista brasileño ya dejó buenas sensaciones en los seis meses del pasado curso en los que vistió la camiseta verdiblanca. Su rendimiento convenció a la dirección deportiva para acometer un traspaso que había adquirido tintes de culebrón en los últimos días. Finalmente, la oficialidad de la operación ha disparado la ilusión entre la afición, como se aprecia en la multitud que le espera en el aeropuerto.