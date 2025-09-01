El enfado de los béticos tras la derrota ante el Athletic: "Necesitamos fichajes"
Betis 1-2 Athletic Club
Los aficionados béticos, visiblemente enfadados tras la caída ante los de Valverde
El Real Betis Balompié ha sufrido en la noche de este domingo la primera derrota de la temporada a manos del Athletic Club de Bilbao, en un nuevo partido en el que han salido a relucir las carencias del equipo.
Los aficionados se dan cuenta y muestran sus quejas y enfado ante el resultado en el micrófono de Diario de Sevilla tras el encuentro.