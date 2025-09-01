El enfado de los béticos tras la derrota ante el Athletic: "Necesitamos fichajes"

El Real Betis Balompié ha sufrido en la noche de este domingo la primera derrota de la temporada a manos del Athletic Club de Bilbao, en un nuevo partido en el que han salido a relucir las carencias del equipo.

Los aficionados se dan cuenta y muestran sus quejas y enfado ante el resultado en el micrófono de Diario de Sevilla tras el encuentro.