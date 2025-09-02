El Real Betis Balompié ha celebrado este martes el acto de bienvenida de Antony, acompañado por el presidente Ángel Haro y el director deportivo Manu Fajardo. La presentación se ha seguido en directo y marca un hito en la historia reciente del club.

La operación de traspaso se sitúa entre las más relevantes del conjunto verdiblanco, comparable a las acometidas en su día con jugadores como Borja Iglesias, Fekir y William Carvalho. El acuerdo recoge la adquisición del 100 % de los derechos del futbolista por 22 millones de euros.

Además, el contrato contempla hasta 3 millones adicionales en variables, condicionados al cumplimiento de objetivos deportivos como la clasificación a la Champions League o la llegada a una final europea.

El club subraya que se trata de una de las apuestas más fuertes en el mercado de fichajes, con la expectativa de que el jugador se convierta en pieza clave en los próximos desafíos.

¿Será Antony capaz de marcar un antes y un después en el esquema verdiblanco como hicieron en su día fichajes de gran impacto? La afición espera que la inversión se traduzca en rendimiento inmediato en las competiciones nacionales e internacionales.