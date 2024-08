En Vídeo: Larga charla, con teléfono incluido, de Pellegrini y Fajardo

SEVILLA/El Real Betis Balompié ha tenido en la tarde de este miércoles la última sesión de entrenamiento antes de debutar en partido oficial en LaLiga EA Sports contra el Girona. Ha sido una tarde muy completa, en la que han ocurrido muchas noticias, pero hay una que queda por encima de todas: la llegada de un nuevo central para Manuel Pellegrini. Natán ya está en Sevilla, y pasará el reconocimiento médico antes de firmar por su nuevo club. Además, el Ingeniero habló en rueda de prensa antes de realizar la última sesión preparatoria.

Ha sido una sesión en la que ha habido bastantes noticias, pero hay una imagen que ha destacado por encima de todas. Antes de que saltasen los jugadores al terreno de juego, Manu Fajardo y Manuel Pellegrini tuvieron una extensa conversación, en la que el director deportivo le enseñaba constantemente su teléfono en plena ventana estival de traspasos. Y es que, la plantilla actual no está completa y así lo ha reconocido el propio entrenador en la comparecencia de prensa. La realidad es que todavía falta un delantero que de vida a esta plantilla tras la marcha de Willian José y a Ayoze Pérez.

Pero la situación no quedó ahí, ya que después de terminar esta primera reunión, el chileno dio su habitual charla, se marchó a la otra punta del campo para presenciar el calentamiento de sus pupilos, y después, volvió a llamar a Manu Fajardo, que acudió apresurado. Volvieron a tener otra extensa conversación en la que las señalizaciones a los jugadores y algunos leves aspavientos tomaron protagonismo. Ambos son piezas clave en la construcción de este nuevo Betis.

Manu Fajardo yendo a enseñarle el móvil a Pellegrini / Manu Colchón

Cuatro bajas en la última sesión

En cuanto al césped, no entrenaron ni Isco, ni Bakambu, ni Nobel Mendy, las bajas esperadas. Además, tampoco entrenó Héctor Bellerín, aunque en su caso el club ha transmitido a Diario de Sevilla que no tiene ningún problema grave, y que no debería caerse de la convocatoria del técnico sidamericano de cara al partido del Girona.

Con total normalidad entrenaron el resto de protagonistas, incluidos los nuevos fichajes, que ya están todos inscritos y a disposición del entrenador para jugar este jueves, a las 21:30h en el Benito Villamarín.