La vuelta del mejor Juanmi, clave ante la salida de Ayoze

SEVILLA/El mercado de fichajes es totalmente imprevisible, y así lo ha demostrado en las últimas hora Ayoze Pérez. En la tarde del pasado viernes, fuentes directas de la operación informaban a Diario de Sevilla que el club había realizado una nueva oferta al jugador, y que la sintonía era buena entre las partes, aunque la negociación seguía su curso y había que tomar una decisión. Pues 24 horas más tarde, con la exigencia de respuesta por parte del submarino amarillo, el extremo canario ha decidido (a falta de oficialidad) salir de la entidad abonando los de Marcelino García Toral los 4 millones de euros de su cláusula de rescisión.

Por tanto, con su salida, la posición de extremo izquierdo pierde a uno de sus jugadores más completos y polivalentes, pero también se libera en número de efectivos y económicamente. Con los cerca de 6 millones de euros que va a aligerar el canario, el club puede ir con más músculo a por el sustituto de Germán Pezzella, que es la prioridad número uno. Aunque la realidad es que el puesto del delantero centro también reclama una importante apuesta. Si la dirección deportiva encabezada por Manu Fajardo es capaz de acertar con el acompañante de Bakambu, quedaría una buena delantera complementada con una banda izquierda poblada con Chimy, la proyección de Abde y la importancia creciente de Juanmi.

Ayoze llega al Municipal de la Línea antes del partido con el Cádiz CF / Real Betis

Juanmi, determinante y con mucho gol en la plantilla

El Real Betis Balompié ha despidió la pretemporada con empate. Pero no fue un empate cualquiera, ya que plantó cara a todo un campeón de la Bundesliga como es el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, además, en su casa, con un Bay Arena que fue poblado por más de 28.000 personas. Quedó muy en evidencia la delantera, donde aún no hay recambios de los futbolistas que han salido, a pesar de que Juanmi Jiménez apareció como una de las principales ilusiones del beticismo de cara al nuevo curso. Golazo al más puro estilo táctico de Manuel Pellegrini y nueva demostración de lo importante que es el malagueño para el esquema.

En la segunda parte del partido entraba en sustitución del Chimy Ávila, quien ha consumado una pretemporada de bajo nivel en la que no ha conseguido aumentar la velocidad de su puesta a punto tras la lesión que sufrió en Montilivi. Todo lo contrario que el de Coín, que marcó gol ante el Al-Ittihad, jugó bien ante el Cádiz y en Alemania ha vuelto a demostrar por qué era una de las piezas más importantes en el esquema del Ingeniero. Comenzó el mercado de fichajes bajo la etiqueta de 'venta asegurada', pero con rendimiento en los entrenamientos y en los partidos se ha ganado un puesto. De hecho, el pasado viernes hablaba con los medios oficiales del club y dejaba claro que siempre había tenido en mente quedarse en Sevilla y luchar por un puesto en el once: "Si, ese era mi objetivo desde que volví. No tenía ninguna duda. Ilusión y ganas de trabajar para hacer las cosas lo mejor posible. Poder ayudar al equipo al ponerme esta camiseta y dar el 100%. A partir de ahí, dar mi máximo para poder ser una de las opciones para que el míster pueda contar conmigo".