20 años como “eslabón necesario” entre el sistema y la ciudadanía

Pablo Sierra, director de Acceso a Mercado y Asuntos Corporativos de Takeda; Matilde Sánchez Reyes, secretaria del consejo rector de Bidafarma; Rocío Hernández, consejera de Salud y Consumo; Josefina Lloret, responsable del área de Pacientes de Novartis; y Felipe Granados, director general de Grupo Joly.

Dos décadas de historias sobre la salud y el sistema sanitario, a través de testimonios de profesionales y pacientes. Veinte años acompañando cada semana el devenir de un sector con gran peso social y sus protagonistas, a través de miles de páginas, reportajes, imágenes y titulares. Sevilla acogió el pasado lunes la jornada ‘La Salud que queremos’, un foro de análisis y propuestas para celebrar los veinte años de la sección Salud & Bienestar, que cada domingo publican los periódicos de Grupo Joly. El encuentro contó con el apoyo de Novartis, Takeda, Bidafarma y Hospitales Pascual.

La consejera de Salud y Consumo durante la apertura del encuentro. / Juan Carlos Vázquez

La apertura del acto estuvo a cargo de la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, que hizo énfasis en el rol de los medios de comunicación como “eslabón necesario” entre la Administración y los ciudadanos en todos los ámbitos, y ha agradecido “especialmente la colaboración en la concienciación ante la prevención y la promoción de hábitos saludables”. “Cuando informáis de las campañas de vacunación o de los cribados sois un activo en salud”, añadió.

Asistentes a la jornada durante la intervención de Rocío Hernández. / Juan Carlos Vázquez

Asimismo, puso en valor el papel de los medios de comunicación en la promoción de la salud, ya que “trasladan una información rigurosa y contrastada de los avances médicos y en la gestión sanitaria a los ciudadanos sin generar alarmas inexistentes, pero también crítica constructiva, que nos hace ver los puntos en los que debemos mejorar”.