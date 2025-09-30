La celebración del 20 Aniversario de la sección de Salud y Bienestar en imágenes

Salud & Bienestar confirma que el periodismo sanitario puede y debe explicar con precisión un ámbito sensible, que va de lo personal a lo político

Desde febrero de 2005, los periódicos de Grupo Joly mantienen Salud & Bienestar, una sección de periodismo especializado en sanidad que ha crecido gracias al interés de la audiencia y a una apuesta sostenida por el rigor.