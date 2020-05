Kalma colchón sale al mercado con un mensaje sobre la importancia del descanso

Kalma, fabricado por Sabicol Colchones, es el primer colchón con propiedades ecológicas y personalizable para cualquier etapa de tu vida. Por eso, con motivo del lanzamiento del nuevo colchón al mercado, la empresa ha querido lanzar un mensaje sobre la importancia del buen descanso en nuestra vida.

En vez de hacer una campaña de lanzamiento corriente, centrada en las características del colchón, la compañía ha querido un pequeño recordatorio a las personas sobre lo importante que es descansar, especialmente en momentos como estos.

Manuel Nieves, Director Comercial de Kalma: "Los españoles tenemos muy interiorizados lo importante que es cuidar la salud a través de la alimentación o el deporte, pero se nos olvida lo importante que es descansar. Por eso, en este momento tan complicado, hemos querido recordarnos a nosotros mismos lo necesario que es el descanso".

La campaña llamada: “Una campaña en la que no pasa nada”, ha sido creada por la agencia creativa Bravísimos y la idea creativa es precisamente hacer una campaña en la que no pasa nada. Pedro Parias, Director Creativo de la agencia de publicidad aseguraba que "en este momento es complicado aislarnos del ruido constante, hay noticias nuevas cada día. Por eso, cuando hay tantas cosas pasando, casi deseas ver algo en el que no pase nada. Así es como nació la idea de la campaña".

La campaña trata de captar y reflejar un momento de calma, para ello se sirve de imágenes de naturaleza, siempre desde el punto de vista subjetivo de alguien tumbado entre plantas. Sin música, efectos, ni voz, se trata de una campaña poco convencional.