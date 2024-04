Mejorar la calidad de vida tras el cáncer de mama: últimos avances en cirugía reconstructiva

Gracias a la mayor calidad de los materiales y al nivel de los cirujanos plásticos, que en España es muy alto, se están consiguiendo cirugías más seguras y con mejores resultados para las pacientes de cáncer, que encuentran en la cirugía reconstructiva un gran apoyo para su recuperación.

Tras una intervención por cáncer de mama, las posibilidades para una cirugía de reconstrucción abarcan numerosas técnicas, muchos tipos de cirugías y también de procedimientos no quirúrgicos. Pero el objetivo de todos ellos es restablecer la forma de la mama y, sobre todo, restablecer la confianza y el bienestar de las pacientes.

"Porque no podemos olvidar que no es lo mismo extirpar un riñón que una mama, que conforma una parte muy importante de la percepción corporal de la mujer", señala el cirujano plástico Alberto Pérez Espadero, para quien "la reconstrucción de mama es una de las cirugías con mayor repercusión en el estado de ánimo que he visto. El cáncer de mama supone un golpe duro en la vida de una mujer, el primer paso es superarlo oncológicamente, curarse del cáncer. Pero luego tienes que vivir con una secuela que te recuerda todos los días lo que pasaste. Lo que conseguimos con la reconstrucción es que esa secuela sea la mínima posible".

"Cuando se ha curado el proceso oncológico, la reconstrucción de mama ayuda a superarlo psicológicamente"

El doctor explica que el momento ideal para iniciar la cirugía de reconstrucción de mama es en el mismo momento de la mastectomía o la extirpación del tumor, pero el proceso no siempre lo permite.

"La situación ideal y a la que aspiramos todos, tanto médicos como pacientes es poder hacer una reconstrucción inmediata y definitiva en el mismo acto quirúrgico en el que se hace la mastectomía, pero en la mayoría de pacientes esto no es posible".

El factor más limitante suele ser la radioterapia, ya que condiciona la calidad del tejido. También hay que tener en cuenta si la paciente va a recibir quimioterapia o algún otro tipo de tratamiento tras la cirugía. Porque lo principal es tratar y curar el cáncer. El doctor aclara que, en los casos en que pueden introducir la reconstrucción en el plan de tratamiento oncológico, es perfecto. Pero si no es posible lo mejor es esperar a que termine esa etapa para comenzar después la reconstrucción.

"Es necesario estudiar cada caso para determinar en qué fase del proceso se puede comenzar la reconstrucción. Cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer lo primero que quiere es que se lo quiten y curarse. Por eso muchas veces ni se plantean la reconstrucción. Pero cuando ya se ha curado el proceso oncológico, que se cura en un porcentaje altísimo, se necesita la reconstrucción de mama para poder acabar de superarlo, sobre todo psicológicamente". Por esta razón, muchas mujeres que en un principio rechazan la reconstrucción la solicitan a los pocos meses.

El cirujano plástico Pérez Espadero, que forma parte de la unidad de cirugía reconstructiva del Hospital Universitario de Valencia, es miembro de la SECPRE (Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética) y profesor en Máster de Medicina Estética, nos habla de las técnicas de reconstrucción mamaria más actuales y cómo mejoran los resultados en cada caso.

Microcirugía DIEP

La mejor opción, siempre que sea posible, es el DIEP. Consiste en coger piel y grasa del abdomen y transplantarla en la mama mediante microcirugía, uniendo pequeñas arterias y venas en el tórax. "De esta forma conseguimos una mama muy natural y casi idéntica a la sana, en aspecto y tacto a largo plazo. Además, si es necesario en algunos casos podemos reconstruir las dos mamas a la vez", indica el doctor añadiendo que "los sistemas que utilizamos ahora para unir las venas son mucho más rápidos y efectivos que hace 10 años, que eran una rareza".

Para mejorar la sensibilidad empieza a haber estudios sobre la internación sensitiva de los tejidos propios usados para la reconstrucción. Pero los resultados todavía, aunque prometedores según los doctores especializados, no son consistentes. "Probablemente en los próximos 10 años veremos más avances en este sentido".

Otra forma de reconstrucción es la basada en implantes. El material de los implantes ha mejorado mucho en los últimos años y cada vez son más biocompatibles y dan menos complicaciones a corto y a largo plazo.

"Tenemos materiales como el poliuretano que permite que las prótesis no se desplacen y además disminuyen mucho el riesgo de contractura capsular (que el implante se endurezca). También trabajamos con una amplia gama de mallas que pueden mejorar la cobertura de los implantes en casos seleccionados", explica el doctor Pérez Espadero.

Técnicas mixtas y lipofilling

Como en casi todo… en medicina "no todo es blanco o negro", advierte el cirujano para explicar que también se utilizan las técnicas mixtas. Consisten en utilizar un implante y proporcionarle una cobertura adecuada con tejido de la propia paciente.

En estos casos la técnica más utilizada es el dorsal ancho con implante. Se trata de poner un implante que dé volumen y cubrirlo con piel y músculo de la espalda.

Adicional a cualquier técnica de reconstrucción, para mejorar resultados y corregir pequeñas asimetrías, los cirujanos plásticos recurren al lipofilling, o relleno graso.

Recuperación más rápida

Aunque la ideal sea la reconstrucción con DIEP, las técnicas más usadas todavía son las basadas en implantes, que permiten hacer cirugías más sencillas y de recuperación rápida. "Con la incorporación de los lipofilling podemos conseguir resultados muy naturales aunque hayamos usado implantes", aclara el doctor.

En todas las cirugías de reconstrucción han mejorado mucho los tiempos de recuperación. Lo que hace pocos años suponía un ingreso en UCI y más de una semana en el hospital, ahora las pacientes están en casa en cuatro días.

Prevención del linfedema y resultados prometedores

El linfedema es la hinchazón que suele ocurrir en los brazos o en las piernas por acumulación de líquido. Se da cuando los vasos linfáticos no pueden drenar el líquido, y la causa más común de que esto ocurra es el cáncer, ya sea por afectación de las células tumorales o como secuelas de la cirugía oncológica.

También hay técnicas novedosas que se están implementando en estos casos. Se emplean técnicas microquirúrgicas para drenar el líquido linfático a través de las venas y el trasplante de ganglios linfáticos. "Pero lo más destacable es la reparación de conductos linfáticos en el momento de la cirugía axilar o en el momento de la reconstrucción de mama incluso antes de que aparezca el linfedema", señala el doctor Pérez Espadero, que adelanta que habrá más avances en esto porque está en investigación.

La excelencia con la que contamos en España en cirugía plástica va de la mano de la investigación y la actividad docente en las universidades. Otras técnicas de las que ya se habla, como los implantes bioabsorbibles para regenerar tejidos y minimizar el número de cirugías para la reconstrucción, son prometedores y es muy posible que en pocos años podamos contar con ello.