“Recuperar el olfato transforma de forma efectiva la vida de los pacientes”

Respirar con dificultad de forma constante, dormir mal y levantarse cada día con sensación de cansancio. Perder el olfato y, con él, buena parte del sabor de los alimentos, la capacidad de disfrutar de la gastronomía o, incluso, de detectar un peligro cotidiano... Así se manifiesta la rinosinusitis crónica con poliposis nasal, una enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa nasosinusal caracterizada por la formación de pólipos benignos en la cavidad nasal y los senos paranasales, que provoca una obstrucción persistente y un notable deterioro de la calidad de vida.

“Se trata de una patología menos conocida que otras enfermedades de la especialidad, pero altamente incapacitante”, explica el doctor Serafín Sánchez, jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Virgen Macarena y presidente de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL). Los pólipos nasales constituyen una de las causas más frecuentes de alteración del olfato, una función estrechamente ligada al gusto y a experiencias sensoriales y emocionales fundamentales, y cuya pérdida impacta de forma directa en el ámbito laboral, familiar y social.

Tras la pandemia de COVID-19, la alteración del olfato adquirió una nueva dimensión y se han creado numerosas unidades específicas en los servicios de Otorrinolaringología de los hospitales españoles, mejorando de forma notable la capacidad diagnóstica y terapéutica. Hoy, incide el especialista, “disponemos de tratamientos eficaces que permiten recuperar de manera significativa la calidad de vida de los pacientes”.

Y es que, en paralelo, la Otorrinolaringología ha experimentado una evolución extraordinaria en los últimos años, impulsada por el desarrollo tecnológico y la incorporación de herramientas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad. “Un avance –aclara– que permite abordar enfermedades cada vez más complejas y ofrecer soluciones que transforman de manera efectiva la vida de quienes las padecen”.

Pregunta.¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta su especialidad?

Respuesta.Los servicios de Otorrinolaringología de los hospitales españoles, incluido el mío, se ven sometidos a una presión creciente debido al aumento del número de pacientes con patologías relacionadas con el oído, la voz, la deglución, el sueño y el vértigo. Se trata de enfermedades que, aunque menos visibles o mediáticas que otras, tienen un impacto muy significativo en la calidad de vida de quienes las padecen.

R.Con frecuencia, estas situaciones requieren una mayor capacidad quirúrgica. Es necesario disponer de más quirófanos para poder ofrecer tratamientos quirúrgicos a más pacientes, ya que la cirugía ha demostrado ser altamente eficaz para resolver muchos de los síntomas que presentan. A ello se suma la combinación con nuevas terapias, especialmente los fármacos biológicos, que han supuesto una mejora sustancial en la calidad de vida de las personas con rinosinusitis crónica con poliposis nasal.

P.Muchas patologías ORL requieren la colaboración con neumología, alergología, farmacia y enfermería. ¿Cómo se organiza en la práctica clínica un abordaje verdaderamente multidisciplinar?

R.Efectivamente, una parte esencial del desarrollo clínico de la Otorrinolaringología se realiza de forma multidisciplinar, con trabajo coordinado con otras especialidades y distintos niveles asistenciales. La ORL destaca por su capacidad de integrarse en procesos compartidos con otras disciplinas.

R.En los últimos años ha sido especialmente relevante la colaboración con Alergología y Neumología en el abordaje de la rinosinusitis crónica con poliposis nasal, sobre todo, en pacientes con asma bronquial, con el apoyo cercano y especializado de la enfermería de ORL. Las pruebas de olfatometría, los estudios de función nasal y la evaluación de la calidad de vida mediante cuestionarios específicos, realizadas por enfermería especializada, aportan una visión objetiva y complementaria del impacto de la enfermedad. El tratamiento, por tanto, se enmarca en un enfoque multidimensional: la cirugía de la poliposis nasal, antes único recurso terapéutico, se integra hoy como opción complementaria dentro de un amplio arsenal terapéutico.

R.El manejo del asma y de la rinosinusitis crónica con poliposis nasal es claramente multidisciplinar, con un papel clave del otorrinolaringólogo en la indicación quirúrgica. La extirpación de los pólipos se realiza por vía endoscópica a través de las fosas nasales, con sistemas de navegación y cirugía robótica que permiten una limpieza más precisa y favorecen una mejor respuesta a los tratamientos posteriores, en beneficio directo del paciente.

P.¿De qué manera influye la centralidad del paciente en las decisiones clínicas?

R.La visión multidisciplinar se centra en el paciente, con actuaciones coordinadas e integradas y con su participación en la toma de decisiones. Las decisiones médicas ya no son unidireccionales: el conocimiento del paciente sobre su enfermedad y las alternativas terapéuticas orienta la práctica clínica.

R.Los profesionales ofrecemos tratamientos que pueden conllevar riesgos, aunque los efectos secundarios y los riesgos quirúrgicos son poco frecuentes o mínimos. Es obligatorio informar de forma clara y transparente para que el paciente participe activamente en las decisiones sobre su salud.

R.Con un conocimiento profundo de la enfermedad y una información rigurosa sobre los tratamientos, los beneficios son significativos: mejora la calidad de vida, se recupera el olfato, mejora la respiración nasal y se restablece la integración en las actividades cotidianas. Para muchas personas, el acceso a estos tratamientos para la poliposis nasosinusal ha supuesto un cambio completo y duradero en su vida diaria.

P.¿De qué manera se personaliza el tratamiento teniendo en cuenta las circunstancias personales, sociales y laborales del paciente y su capacidad de autogestión?

R.El intercambio de experiencias clínicas desde una perspectiva multicéntrica ha contribuido de forma decisiva a mejorar no solo el conocimiento de los pacientes, sino también el de las propias enfermedades. A ello se suma un interés creciente y acelerado en la investigación, que ha impulsado avances muy significativos en la comprensión de estas patologías.

R.Este progreso ha permitido alcanzar un nivel de conocimiento que hace posible la personalización de los tratamientos. Hoy sabemos que, aunque se trate de enfermedades similares, los pacientes pueden presentar características distintas que requieren abordajes específicos. En este contexto multidisciplinar, y con un papel especialmente relevante de la Otorrinolaringología, el trabajo actual se centra en la definición de itinerarios terapéuticos adaptados a cada perfil clínico.

R.En la práctica, ya es posible aplicar tratamientos concretos para presentaciones específicas de estas enfermedades. Se trata de patologías muy prevalentes, que afectan aproximadamente entre el 2 y el 4 % de la población general, y que –como ya hemos señalado– tienen un impacto notable en la calidad de vida en los pacientes que puede revertirse de manera eficaz, no de forma genérica, sino ajustando la intervención a cada persona o a cada grupo de pacientes.

P.Para concluir, ¿qué aspecto de su trabajo en el abordaje de esta patología le resulta más gratificante?

R.Resulta especialmente satisfactorio comprobar cómo los profesionales del perfume, de la cocina o, en general, las personas que disfrutan de los aromas y de la gastronomía pueden volver a hacerlo plenamente tras recibir tratamiento por parte de nuestros compañeros especialistas y de otras disciplinas afines. Poder ofrecerles esa recuperación tan esperada supone uno de los mayores logros de nuestro trabajo. Asimismo, es importante subrayar que nuestra labor repercute directamente en la seguridad de quienes temen sufrir un accidente doméstico o no ser capaces de detectar una señal de alarma debido a la pérdida del olfato. Recuperar esta capacidad sensorial no solo mejora la calidad de vida, sino que aporta tranquilidad y protección en el día a día.

R.Por último, me gustaría transmitir un mensaje especial a los padres y madres de recién nacidos: la posibilidad de seguir disfrutando del olor de sus hijos, de conservar esas sensaciones únicas en la memoria y de construir recuerdos profundamente emocionales que les acompañarán a lo largo de la vida. Es posible.

Las claves

El doctor Alfonso del Cuvillo. / M. G.

Dr. Alfonso del Cuvillo

Facultativo especialista en Otorrinolaringología de la Unidad de Gestión Clínica de ORL del Hospital Universitario de Jerez (Cádiz)

“El programa de acreditación de unidades es un compromiso con la mejora continua”

El doctor Cuvillo, quien además es presidente de la Comisión de Rinología, Alergia y Base de Cráneo Anterior de la SEORL-CCC, destaca la excelencia en el abordaje de la inflamación nasosinusal: el valor de la especialización y la calidad. “La acreditación de unidades, por parte de la SEORL-CCC, busca dos metas principales: garantizar la excelencia en la gestión sanitaria y asegurar a los pacientes una atención basada en los máximos estándares científicos”.

El doctor Juan Aguilar Cantador. / M. G.

Dr. Juan Aguilar Cantador

UGC Otorrinolaringología Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

“Es clave la atención especializada y el estudio pormenorizado de cada caso”

El doctor Aguilar destaca que la poliposis nasal está infradiagnosticada e infratratada pues, muchas veces, se inicia en edad juvenil una rinitis que, con los años, evoluciona a rinosinusitis crónica con poliposis nasal. “Afecta mucho a uienes lo padecen, pero el tratamiento cada vez es más individualizado, ya es extraño encontrarnos pacientes operados en múltiples ocasiones. A partir de una segunda cirugía, en la mayoría de los casos, pueden ser candidatos a nuevas terapias biológicas que cambian la evolución de la enfermedad”.

El doctor Juan Ramón Benito. / M. G.

Dr. Juan Ramón Benito Navarro

Médico especialista en Otorrinolaringología dedicado a la Rinología y Responsable del Área de Patología Nasosinual del Hospital Universitario Puerto Real (Cádiz)

“El olfato es el síntoma que se altera más precozmente en la rinosinusitis crónica”

El doctor Benito define la poliposis nasal como una patología crónica de toda la vía aérea. En la superior, se inicia con la pérdida de olfato (síntoma precoz clave), seguida de exceso de moco y obstrucción nasal; en la inferior, se manifiesta como asma (tos, sibilancias y disnea). Por ello, añade, “es fundamental investigar la falta de olfato en pacientes con inflamación respiratoria para lograr un diagnóstico temprano”.

La doctora María José Gamiz Maroto. / M. G.

Dra. María José Gamiz Maroto

Otorrinolaringóloga del Hospital Universitario de Torrecárdenas y miembro del Comité de Rinología de la sociedad de otorrinolaringología de Andalucía (SORLA)

“Es importante poder utilizar los biológicos de manera temprana”

Para la doctora Gamiz, “los biológicos han supuesto una auténtica revolución en la base fisiopatológica permitiendo un control casi completo de la enfermedad”. Para acceder a los mismos, “son necesarias dos cirugías; un requisito que, a veces, entorpece el acceso a estos medicamentos que permitirían romper el círculo vicioso de los síntomas –a veces minusvalorados– y mejorarían enormemente el bienestar del paciente”.

La doctora María Jesús Martínez. / M. G.

Dra. María Jesús Martínez

Otorrinolaringóloga del Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada)

“Los avances terapéuticos mejoran, sin duda, la calidad de vida de los pacientes”

La doctora Martínez describe la rinosinusitis crónica con poliposis nasal como una “enfermedad crónica cuyo tratamiento se orienta a la estabilización y mejora a largo plazo”. Su diagnóstico suele ser tardío al confundirse con rinitis, pero destaca que “es común su asociación con el asma o la intolerancia a la aspirina”. Aunque se suelen usar espráis y corticoides, recalca que “la aprobación de anticuerpos monoclonales ha supuesto un gran avance terapéutico”.

La doctora Rocío Corrales. / M. G.

Dra. Rocío Corrales

Departamento de Otorrinolaringología (uNIDAD DE RINOLOGÍA) del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla

“La falta de olfato y otros síntomas afectan al ámbito laboral, familiar y social”

La doctora Corrales destaca el cambio de paradigma en el tratamiento de la poliposis nasal, especialmente tras la falta de olfato derivada del COVID-19. La especialista subraya que el verdadero éxito médico reside en la escucha activa y no solo en la técnica quirúrgica, “ya que recuperar este sentido permite al paciente reconectar con su entorno social y personal –como volver a oler a su bebé– y mejora significativamente su salud mental y estado anímico”.