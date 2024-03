“No sabemos cuál será, pero podemos estar preparados frente al próximo virus pandémico”

Las IX Jornadas de Actualización en Gripe de CSL Seqirus sirvieron también para poner el foco en otras aspectos de la virología, como el riesgo de pandemia por virus aviares. De este modo, Adolfo García-Sastre, una de las referencias internacionales en la investigación en este ámbito desde el Global Health and Emerging Pathogens de la Icahn School of Medicine en el Mount Sinai de Nueva York, expuso algunas claves sobre los mecanismos moleculares implicados en la adaptación de los virus de la gripe aviar en mamíferos. “El riesgo de pandemia por virus aviares existe y siempre ha existido. Es imposible erradicar el virus de la gripe en aves silvestres y mientras exista siempre puede mutar lo suficiente como para poder infectar y transmitirse en humanos. No sabemos exactamente cuántos cambios deben producirse para poder hacerlo; conocemos algunos, pero no todos”, explicó.

De este modo, el riesgo va a depender de cuanta diversidad de virus haya y eso dependerá de cuántos haya latentes en todos el mundo y cuánto se están multiplicando. “Aunque era más prevalente en Asia, desde que el virus se extendió en el continente americano se ha diversificado más. El virus de la gripe aviar ha estado ahí desde hace un siglo y puede pasar otro sin que pase a humanos; o puede pasar en un año”, señala el experto.

Asimismo, añade que “siempre puede haber una pandemia ocasionada por un virus de la gripe, porque siempre las ha habido”. Por tanto, “independientemente de cuál sea el virus pandémico y de cuándo venga y cuál sea su origen; debemos estar preparados para hacerle frente”. Para ello, es importante localizar los primeros casos lo más rápidamente posible. “Otra cuestión es que, aunque no se puede hacer una vacuna específica para un virus que no sabemos cuál va a ser, siempre se puede trabajar en vacunas que tengan mejor capacidad protectora contra los virus de la gripe relacionados que ya conocemos. Hay que seguir promoviendo la investigación”, afirmó.