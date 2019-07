Decimos que la salud es una de las cosas más importantes de la vida, pero a no ser que la enfermedad llame a nuestra puerta, la realidad es que la salud no es una prioridad en nuestro a día a día. Y no es solo una suposición, sino que es una realidad que puede observarse en el lugar que mejor define hoy en día nuestro comportamiento: las redes sociales.

Ese ha sido precisamente el objetivo de la plataforma Janssen Observer en su nuevo estudio ‘Cuando la salud es tendencia’, en el que han analizado el peso de los contenidos en salud en la red social de Twitter de octubre a diciembre de 2018, precisamente bajo el sesgo de que esta es la red favorita para los profesionales para compartir este tipo de contenidos. El resultado, sin embargo, resultaba algo desalentador: solo observaron 141 hashtags sobre salud de un total de 10.000 analizados. Igualmente, solo uno de cada cien trending topic estaba dedicado a la salud y su duración media es de un día.

Por otra parte, la aparición de los temas en salud en redes no es constante, sino que más bien aparece en momentos puntuales, generalmente relacionados con la difusión de días mundiales de alguna patología, congresos sanitarios o alguna campaña sanitaria a la que se suman todos los públicos. En concreto, el 30% de ellos estaban asociados a días mundiales; el 25 por ciento a congresos y eventos; el 16 por ciento a noticias de impacto; el 9 por ciento a patologías; y el 8 por ciento a política sanitaria. En este sentido queda claro que no hay un diálogo enriquecedor entre todos los agentes sanitarios, y que tampoco es un lugar en el que buscar información por parte de los pacientes.

Los temas recurrentes son fugaces, como los ‘días mundiales’ o las campañas de pacientes

Por su parte, Joan Carles March, profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública, y presentador del estudio, exponía que entre los datos no solo se destaca la cantidad, sino también la calidad del contenido. En este sentido, la gran mayoría de los tweets eran mensajes cortos, con un tono neutro, y que ni si quiera se lanzaban entre agentes sanitarios, sino sobre todo medios de comunicación, celebrities y empresas ajenas al sector salud. Asimismo, se viralizaban más los contenidos audiovisuales como gifs o vídeos. En concreto, los hashtag más destacados eran los relacionados con el cáncer de mama, con algunos hashtags como #SúmateAlRosa, además de otras campañas de movilización ciudadana como #ContigoDamosLaCara, lo que demuestra que estos dos temas son los que mayor interés despiertan entre la población, destacando también, aunque con un menor número de apariciones, patologías como la diabetes, el ictus o el sida.

Respecto a las cuentas que difunden contenido en salud con más éxito, destacan no las de los propios profesionales, sino las de personalidades políticas, como la ministra de Sanidad María Luisa Carcedo, e instituciones y movimientos políticos asociados a casusas concretas, como la Asociación Española Contra el Cáncer.

Ante estas cifras, diferentes expertos del sector salud en Twitter, como Miguel Ángel Mañez, economista especializado en gestión sanitaria; José Antonio Plaza, periodista sanitario, el Doctor Gonzálo Oñoro, coautor del blog ‘ Dos Pediatras en casa’, y Pedro Soriano, fundador del proyecto #FF Paciente debatieron sobre las cifras para dejar claro que aún existe mucho margen de mejora respecto al diálogo en salud en redes, y todo lo que cada agente puede aportar al respecto.