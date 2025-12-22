San Juan de Dios propicia el debate sobre sobre IA, conciencia y ética

El salón de actos del Hospital San Juan de Dios de Sevilla acogió el pasado miércoles la conferencia ‘IA vs Humanos’, impartida por el divulgador y formador Jesús Herrera. Según el propio autor, la sesión estaba planteada como una pregunta de fondo: “¿Puede la IA entender el dolor, el amor, la compasión o la duda moral? ¿O simplemente calcula la siguiente palabra más probable?”

Durante su intervención, Herrera defendió que la inteligencia artificial puede simular y predecir, pero no sentir ni tener conciencia, y que ahí reside una “frontera” que obliga a replantear el papel de las personas en un mundo cada vez más automatizado. En su argumentario recurrió, entre otras ideas, al teorema de la incompletitud de Gödel para subrayar que incluso los sistemas lógicos más sofisticados tienen límites internos, y que la tecnología, por potente que sea, no sustituye la dimensión humana de la intuición, el sentido y la responsabilidad moral.

Según el experto, “la Inteligencia Artificial avanza a pasos agigantados. Pero hay una frontera que no ha cruzado (ni probablemente cruzará): la de la conciencia humana. Hablamos de algoritmos que simulan, predicen, automatizan... pero no sienten”. “No recuerdan con nostalgia. No se cuestionan el porqué de lo correcto. Esa es, precisamente, nuestra ventaja. Y también nuestra responsabilidad”, añade.

La charla sirvió también como presentación de su primera novela, El ojo invisible, un título que propone la IA como un “observador imparcial” para ordenar información y detectar patrones en procesos de decisión. El libro, disponible en Amazon, combina psicología, técnicas de negociación y herramientas de IA generativa para apoyar la preparación de estrategias, el análisis de intereses y la evaluación de escenarios.

Herrera ha desarrollado su carrera en el sector farmacéutico y se ha especializado en formación sobre IA aplicada en entornos profesionales. En los últimos meses ha participado en iniciativas de capacitación en el ámbito sanitario, donde la llegada de estas herramientas plantea oportunidades -mejora de procesos, apoyo a la toma de decisiones- pero también retos ligados a ética, sesgos y uso responsable.