Un segundo confinamiento tendría consecuencias mentales más graves

Una posible calma que precede a una nueva temida tempestad en forma de confinamiento. Las malas decisiones, los rebrotes, el aumento sideral de los contagios y los malos hábitos de una sociedad que parece no escarmentar, están haciendo que se ponga todo de cara para un nuevo confinamiento.

Tres meses se ha llevado la población española encerrada entre cuatro paredes. Esa pesadilla hecha realidad y que parecía ya lejana, vuelve a copar la actualidad de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Los rebrotes fueron el primer síntoma y el aumento de los contagios ha sido el punto definitivo para que el ejecutivo de Pedro Sánchez toma cartas en el asunto de nuevo.

Muchos especialistas en psicología y la totalidad de la población se preguntan ahora qué pasaría si volvemos a hacer de nuestro hogar una cruenta cárcel. Páginas web especializadas como TopDoctors.es afirman que la salud mental quedaría muy afectada con un segundo confinamiento y que los trastornos temporales no tendrían comparación con los provocados por la primera interminable cuarentena.

Para los expertos en psicologia, la clave está en saber gestionar a la perfección los momentos el agotamiento psicológico y la incertidumbre que provoca el no saber qué pasará. Pedro Rodríguez, miembro del Colegio de Psicólogos de Madrid, afirma que “ahora la gente está muy cansada, no solo por el primer confinamiento, sino porque mucha gente ha dejado de ser productiva”, y esto, añadido a la crisis sanitaria y económica, puede ser lapidario para la salud mental de todos los españoles.

¿Qué puede provocar un segundo confinamiento?

La incertidumbre es dañina para la mente. Con un segundo confinamiento, puede producirse un aumento significativo en los casos de depresión, no sólo por el impacto sanitario de la enfermedad, sino por sus estragos económicos y sociales.

Los especialistas también afirman que la población puede sufrir problemas psicológicos como: crisis vitales, reactivación de traumas de la niñez y adolescencia, reacciones fobias y paranoides, rupturas sentimentales al convivir las 24 horas del día, problemas de comunicación familiar, agudeza de los divorcios conflictivos o descontrol laboral y personal por una situación negativa que parece no tener fin.

Aún así, no hay que llevarse las manos a la cabeza y el primer paso es aceptar con serenidad aquello que venga. Los entendidos en la materia aconsejan establecer un orden diario de tareas, realizar tareas que antes por la falta de tiempo no se podían, mantener el contacto con las personas y no adentrarnos en una "burbuja solitaria", motivarse día a día y transmitir tranquilidad a los más pequeños.

El primer confinamiento pasó, y si se llega a dar el caso de un segundo, también pasará. De nosotros depende si salimos reforzados de él o no.