¿Por qué los adolescentes parecen egoístas?: "No es un ataque personal a los padres, sino parte de su etapa vital"

Una de las preguntas que más se repiten los padres de los adolescentes es porque sus hijos adquieren un carácter tan egoísta y poco empático. Este psicólogo explica que se debe a un ritmo normal de vida en el que buscan "autonomía y se encuentran en una etapa de crisis con un cerebro en desarrollo sin ver todo lo que sucede a su alrededor".

Aunque cada adolescente es diferente, la mayoría sigue los mismos patrones. Este se corresponde con uno de los periodos más sanos de la vida, a nivel biológico, pero es una etapa con muchos cambios que afectan tanto a ellos mismos como a los padres y personas que están con ellos. Estos se reflejan tanto en el físico, como en las emociones, y las aptitudes sociales.

Los problemas que aparecen en esta etapa de sus vidas es muy fácil que puedan acompañarles en la edad adulta, por lo que es muy importante el papel de los progenitores para ayudarles en este camino, que en la mayoría de ocasiones no resulta nada fácil.

Cuáles son las etapas de un adolescente

Aunque se considere adolescente tanto a un individuo con 12 años como a otro de 17, debemos reconocer que no forman parte de la misma etapa. Las inquietudes son muy diferentes y la personalidad de uno se acerca más a la niñez y, sin embargo, la del otro a la edad adulta. Así que es necesario saber en qué fase se encuentra cada persona antes de poder ayudarla.

Según la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, se divide en tres etapas:

Adolescencia temprana : abarca desde los 11 a los 14 años aproximadamente, aunque dependerá mucho del propio niño y su desarrollo. Está caracterizada por el inicio de la pubertad, donde se ven reflejados los mayores cambios físicos experimentados hasta la fecha. Además, están íntimamente relacionados con el crecimiento y la maduración sexual .

: abarca desde los 11 a los 14 años aproximadamente, aunque dependerá mucho del propio niño y su desarrollo. Está caracterizada por el inicio de la pubertad, donde se ven reflejados los mayores cambios físicos experimentados hasta la fecha. Además, están íntimamente . Adolescencia media : esta se lleva a cabo entre los 15 y los 17 años. En ella, normalmente, se viven mayores conflictos con la familia y, es lo que se trata en este tema, sobre el egoísmo y la poca empatía que muestran.

: esta se lleva a cabo entre los 15 y los 17 años. En ella, normalmente, y, es lo que se trata en este tema, sobre el egoísmo y la poca empatía que muestran. Adolescencia tardía: desde los 18 hasta los 21 años. En ella se vuelve a experimentar cambios a nivel familiar, ya que se vive una especie de reconciliación y es más fácil que empiecen a asumir las tareas y responsabilidades, dada su cercanía con la edad adulta.

Consejos para los padres con hijo en la etapa egoísta

Como se ha comentado anteriormente, esta etapa corresponde con la adolescencia media. Es decir, se estaría tratando con individuos desde los 14 a los 17 años. Con esta edad, su principal objetivo es ganar independencia a cualquier precio, por ello, se dan los conflictos familiares. Además, se vuelven muy sensibles a todos los mensajes externos, ya que viven muy preocupados por su imagen.

Es una etapa de mucha interacción con amigos, normalmente, de la misma edad. Además, aumenta la capacidad intelectual y creativa. En esos momentos, es muy importante trabajar la autoestima, ya que cualquier comentario puede forjar su desarrollo como persona y traer serias consecuencias durante la edad adulta.

Así que aquellos padres que quieran ayudarlos se deben mostrar honestos y directos cuando hablen de temas delicados como la sexualidad o las dependencias. En contraposición, se deben añadir consejos saludables y animarlos a actuar con autonomía. Las opiniones de los hijos son muy importantes y es vital que ellos entiendan que son escuchados. La actividad les mantendrá alejados de aquellas cosas que no le hacen tanto bien, por ello, es bueno inculcarles la importancia de hacer ejercicio físico, bien sea el futbol o aquel deporte que más les guste.

La importancia del descanso y la alimentación es fundamental para que crezcan mejor y, así también acostumbrar al cuerpo a buenos hábitos desde esta etapa vital, así durante la edad adulta se tendrán menos problemas de salud. Siempre que se pueda se debe comer en familiar y, además de supervisar que es los que toman, se fomenta la unión entre padres e hijos.

