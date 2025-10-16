Cuáles son los derechos y privilegios que tienen los adolescentes: "Exigen los privilegios como si fueran derechos"

La posición que ejercen los padres sobre los adolescentes es muy importante para ir forjando el carácter que desarrollarán cuando sean adultos. Es una etapa de madurez en la que se aprenden nuevas emociones y se manifiestan estados de ánimos que no se habían vivido antes. La mente de los niños de 12 años en adelante es súper compleja y se vuelven muy sensibles, por lo que es necesario hacer y decir las cosas con tacto.

Además, se trata de una etapa de grandes cambios físicos, emocionales y sociales. En este proceso de crecimiento, es fundamental que comprendan la diferencia entre derechos y privilegios, y aprendan a valorarlos como parte de su desarrollo personal y social. Así que la psicóloga Natalia Ruiz de Otero tiene las claves para ello: "Empiezan a exigir sus privilegios como derechos. Poderlos ubicar en ese rango es importantísimo y es al mismo tiempo explicarle que los privilegios son algo que se ganan o se pierden, dependiendo de como sea el comportamineto, las decisiones y la conducta que ellos elijan tener".

Según la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), los adolescentes tienen derecho a la educación, a la salud, a expresar sus opiniones, a la privacidad, a no ser discriminados y a vivir libres de violencia. Estos derechos garantizan su bienestar y les permiten desarrollarse de manera integral. Los psicólogos señalan que cuando los jóvenes conocen y ejercen sus derechos, fortalecen su autoestima, su autonomía y su sentido de justicia, elementos esenciales para construir una identidad sólida y responsable.

Por otro lado, los privilegios son beneficios o permisos que se ganan con la madurez y la responsabilidad. Por ejemplo, usar el móvil, salir con amigos o muchos de los caprichos que se les compran diariamente son privilegios que los adultos otorgan según el grado de confianza y responsabilidad que el adolescente demuestre. Aprender esta diferencia ayuda a los jóvenes a entender que la libertad también implica compromiso y consecuencias.

Los psicólogos destacan que esta comprensión es clave en la adolescencia porque es una etapa donde se busca independencia y se ponen a prueba los límites. Si los adolescentes entienden que los derechos deben ser respetados por todos y que los privilegios se construyen con responsabilidad, podrán tomar decisiones más conscientes, desarrollar empatía y convivir mejor en sociedad.

