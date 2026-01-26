Alerta alimentaria sobre la presencia de altos niveles de insecticida en nectarinas origen España

La Unión Europea ha activado una alerta alimentaria por la presencia de altos niveles de insecticida en varias partidas de nectarinas con origen España. Se han retirado inmediatamente del mercado, según ha confirmado el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF). Se detectó en los controles oficiales de Italia, ya que detectaron residuos de acetamiprid, que es un insecticida del grupo de los neonicotinoides.

Este insecticida está aprobado, pero en bajos niveles. En esta ocasión, se superaba poniendo en peligro la salud de las personas. Las autoridades europeas han calificado la notificación como un riesgo grave, ya que puede condicionar efecto adversos, sobre todo, si se produce un consumo reiterado de los productos con residuos de pesticidas. Los síntomas se pueden agravar, sobre todo, en colectivos vulnerables como menores o personas con enfermedades crónicas.

Al detectarse, se ha procedido a su retirada, tanto en los canales de distribución como aquellos que estaban puestos a la venta. De hecho, también, se han efectuado numerosos controles en productos similares. El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF), permite que se pueda compartir la información inmediatamente entre los Estados miembros y así evitar que los alimentos puedan seguir circulando por el mercado europeo.

En estos casos, el etiquetado cobra mucha importancia. Por ello, las autoridades sanitarias recomiendan revisarlo. Además, se debe prestar atención al origen y seguir las indicaciones en el caso en el que se emitan avisos más específicos sobre lotes concretos. Esta alerta está enmarcada en un contexto de vigilancia reforzada sobre frutas y hortalizas importadas, ya que una de las notificaciones más destacadas es la presencia de residuos de pesticidas por encima de los límites legales como ocurre en esta ocasión.

La notificación se ha llevado a cabo el 19 de enero y estas partidas afectadas tenían como destino el mercado italiano. De hecho, como hemos explicado anteriormente, fueron detectadas en los controles realizados en la misma región, antes de su distribución a supermercados y fruterías.

El acetamiprid, está permitido, pero solo en unos 0,08 mg/kg, mientras que en esta ocasión el análisis arrojó unos 0,27 miligramos por kilo. Es decir, casi el triple de lo autorizado por la normativa comunitaria. Aunque no se ha hecho una identificación concreta del lote, si es cierto que se ha confirmado que el producto no ha llegado al consumidor final por la actuación coordinada que ha tenido el sistema europeo de seguridad alimentaria.

Síntomas del acetamiprid

Uno de los principales riesgos del acetamiprid está relacionado con su acción sobre el sistema nervioso. Aunque su toxicidad es mayor en insectos, en los seres humanos puede interferir con la transmisión de impulsos nerviosos si se ingiere en dosis elevadas. Esto puede provocar síntomas como dolor de cabeza, mareos, fatiga, náuseas e incluso alteraciones neurológicas más graves en casos de intoxicación aguda.

Además, algunos estudios sugieren que una exposición excesiva al acetamiprid podría afectar al sistema endocrino, alterando el equilibrio hormonal. Estas alteraciones pueden ser especialmente preocupantes en grupos vulnerables como niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, ya que su organismo es más sensible a los efectos de sustancias químicas tóxicas.

El consumo continuado de alimentos con niveles elevados de acetamiprid también podría tener efectos a largo plazo, como daños en el hígado o los riñones, órganos encargados de metabolizar y eliminar sustancias tóxicas del cuerpo. Aunque la evidencia científica aún está en desarrollo, la posibilidad de efectos acumulativos refuerza la importancia de respetar los límites establecidos por las autoridades sanitarias.