Amara Aladel sobre el suplemento DEA de ringana: "Sirve para disminuir la retención de líquido, creen que es para perder peso"

Es uno de sus productos más virales ahora, orientado a quienes buscan apoyar su bienestar, perder grasa, mejorar la digestión, reducir hinchazón, etc. A continuación detallo lo que se conoce hasta ahora, lo que promete, y lo que conviene tener claro. La médica Amara Aladel subraya cuáles son los objetivos del suplemento DEA de la marca Ringana: "Es un diurético de efecto ligero que sirve principalmente para disminuir retención de líquido. Mucha gente cree que es para perder peso y adelgazar"

Es un suplemento que combina extractos vegetales y de hierbas, jugos concentrados de frutas, fibras, vitaminas y minerales como la C y el zinc y cafeína natural que proviene de la yerba mate o el café verde. Se presenta en una dosis de 30 mililitros y se suele diluir en agua, más o menos un litro aproximadamente y se toma durante el día. Los ingredientes que más se repiten en las descripciones son: hibisco, jugo de higo chumbo o tuna, hojas de mate, granos de café verde sin tostar, fruta escaramujo, fibra, zumo de membrillo y extractos.

Este promete reducir la retención de líquidos y la hinchazón. Además, de un apoyo para la digestión, combatir el cansancio por la cafeína vegetal y favorece la formación de colágeno por la vitamina C.

Precauciones sobre el DEA

No todos son beneficios sobre la suplementación con DEA. Este no sustituye a una dieta saludable, ni al ejercicio ni a un estilo de vida equilibrado. Las reseñan confirman que reduce los efectos si no se acompaña de unos buenos hábitos. Al llevar cafeína, se puede notar nerviosismo, problemas de sueño o un aumento del ritmo cardíaco. Las personas con problemas de riñones no deberían tomarlo, sino acudir al médico especialista para tratar la dolencia con medicación.

La reducción de líquidos puede ser temporal, sobre todo, si hay un déficit en la dieta. No está relacionado con la pérdida de peso, aunque los buenos hábitos pueden influir positivamente.

Curiosidades sobre el suplemento DEA

No baja la tensión, si esto ocurre es por otras cosas. Se puede tomar con la berberina y son complementarios. Se puede tomar con hipotiroidismo y no altera la ths y tampoco disminuye la absorción de Eutirox. Lo que se recomienda es no tomar Eutirox y DEA al mismo tiempo. Si se tiene problema de riñón la médica no recomienda tomarla.

