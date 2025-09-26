Bacterias pesadillas: qué son y por qué preocupan a los médicos

Recientemente, han aumentado los casos de las bacterias pesadilla en Estados Unidos. El nivel de alerta es alto porque estos son los gérmenes casi inmunes a los antibióticos más potentes. Estas se propagan sobre todo en los hospitales y residencias, donde se concentran más personas con las defensas bajas y más predispuestas a coger virus. Una de sus causas más preocupantes es que puede llevar a infecciones graves que son muy difíciles de tratar.

Desde el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU, se ha mostrado en un informe que los casos desde 2019 se han disparado en un 70%. Principalmente, se debe a la propagación del gen NDM que le da a estas bacterias más poder y una resistencia casi extrema. En la mayoría de los casos, no ha mostrado efecto sobre dos tipos de antibióticos, pero son muy costosos y se administran por vena.

Los científicos han considerado que muchas personas pueden ser portadora de esta bacteria y no saberlo, facilitando su propagación. De hecho, las infecciones como la de orina que es muy común, podrían ser un problema crónico. El doctor Jason Burnhan, investigador de la Universidad de Washington, asegura que el incremento puede estar asociado a la Covid 19. Igualmente, durante la pandemia también se intensificó el uso de antibióticos para paliar los síntomas.

Las infecciones por las bacterias pesadilla

No se difiere mucho de otras en cuanto a síntomas, aunque la gran diferencia es su detención. En el tracto urinario, se produce una sensación de ardor, necesidad frecuente de orinar y esta suele ser turbia. Los síntomas de las infecciones en el torrente sanguíneo son una fiebre alta, taquicardia y presión arterial muy baja. En la neumonía, destaca la tos, la dificultad para respirar y el dolor en el pecho.

En Europa también se ha experimentado un aumento de los casos, sobre todo, en los países del sur: Italia, Grecia y Turquía. Por el momento, España no ha presentado un repunte de casos.