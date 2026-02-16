Beneficios de los encurtidos: "El ácido clorhídrico es clave para descomponer los alimentos, prevenir el reflujo y evitar la hinchazón"

Uno de los tentempiés más comunes son los pepinillos. Muchas personas deciden tomarlos antes de las comidas principales, aunque la mayoría no conoce sus beneficios. Este alimento cuenta con un alto compuesto nutricional y efecto fisiológicos, especialmente en relación con la microbiota intestinal, el metabolismo y la salud cardiovascular.

Estos cuentan con un bajo contenido calórico y, prácticamente, sin grasa. Este alimento está compuesto mayoritariamente por agua, siendo una opción ligera y refrescante. Aportan una gran cantidad de micronutrientes como la vitamina K, que agrega beneficios para la coagulación sanguínea y mantiene una gran salud ósea. Además, destacan por su aporte de potasio y antioxidantes naturales presentes en el pepino original.

La forma de preparación también es fundamental. Cuentan con diferencias si son encurtidos en vinagre o fermentados en salmuera. Los segundos están elaborados a través de un proceso de lactofermentación natural, conteniendo bacterias ácido-lácticas que pueden actuar como probióticos. Diversos estudios han demostrado que el consumo regular de alimentos fermentados pueden modificar la composición de la microbiota intestinal. Esto se asocia a una mejor digestión, mayor absorción de nutrientes y una respuesta inmunitaria más eficiente.

Los alimentos fermentados pueden aumentar la diversidad bacteriana intestinal, un indicador de salud digestiva. Una mayor diversidad se relaciona con menor inflamación sistémica o mejor regulación metabólica. Los probióticos pueden contribuir a la reducción de síntomas como hinchazón abdominal o estreñimiento leve.

Otro componente relevante es el ácido acético. Estos se preparan en vinagre. Uno de los grandes beneficios es que disminuye la respuesta postprandial. Esto significa que ayuda a reducir los picos de glucosa en sangre tras las comidas, lo que puede resultar beneficioso para personas con resistencia a la insulina o con riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. El efecto es moderado y depende de la cantidad consumida.

Los pepinillos contienen antioxidantes, sobre todo, compuestos como la vitamina C y betacarotenos, aunque en cantidades menores que otros vegetales frescos. Estos ayudan a neutralizar los radicales libres, moléculas inestables que pueden dañar las células y contribuir al envejecimiento y enfermedades crónicas. Estos contribuyen de forma complementaria a la dieta.

Cuenta con un alto contenido en sodio. El proceso de encurtido requiere sal para garantizar la conservación y seguridad microbiológica del producto. El consumo elevado de sodio se asocia al aumento de la presión arterial y mayor riesgo cardiovascular, especialmente en personas sensibles a la sal. Así que por ello se recomienda moderar su consumo.

Otro de los beneficios de los encurtidos es la mejora de la digestión. Se recomienda tomar pepinillos antes de una comida porque estimulan la producción de ácido clorhídrico en el estómago, como comenta esta nutricionista. Sin duda, cuenta con los mismos efectos que tomar un poco de vinagre antes de las comidas, aunque es más agradable y más fácil de integrar en la rutina. El ácido clorhídrico es clave para descomponer los alimentos, prevenir el reflujo y evitar la hinchazón. Al estimularlo, mejora la digestión desde el inicio. Es tan fácil como comer un puñadito de pepinillos 10 o 15 minutos antes de la comida. Igualmente, se debe fijar en la etiqueta y buscar encurtidos que no lleven glutamato monosódico ni ningún potenciador de sabor, ya que es bastante común que lo lleven.

Referencias bibliográficas: