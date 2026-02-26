Bocaditos antiinflamatorios de cúrcuma: una receta fácil del chef Daniel del Toro

En muchas ocasiones los fármacos se convierten en nuestros mejores aliados, sin embargo, muchos alimentos pueden tener grandes beneficios para nuestra salud. En esta ocasión, hemos descubierto una receta antiinflamatoria que ha llevado a cabo el chef Daniel del Toro en sus redes sociales. Se trata de los bocaditos antiinflamatorios de cúrcuma y son muy fáciles de preparar.

Estas pastillas naturales antiinflamatorias como las llama el cocinero serán el comodín perfecto para sentirnos mucho mejor de salud. La receta es la siguiente:

Dos cucharas de cúrcuma

Dos cucharas de canela en polvo

Una cucharada de jengibre

Una pizca de pimienta

Seguidamente, se mezcla todo y se incorpora 50 mililitros de aceite de coco. Después se bate todo muy bien y se pasa a moldes de pastilla. Para hacerlo más atractivo, el cocinero cuenta con unos de corazones. Ahora se lleva al frigorífico hasta que cuaje, se desmolda y ya estaría.

Beneficios de la cúrcuma

Esta especie es reconocida por todas las propiedades terapéuticas que le atribuye la curcumina. Este pogmento natural tiene un potente efecto antioxidante y antiinflamatorio que se ha estudiado en profundidad en los últimos años. Uno de sus beneficios es la capacidad para reducir la inflamación. Por ello, es uno de los ingredientes principales de la receta del cocinero.

La inflamación crónica está relacionada con diversas enfermedades como los problemas cardiovasculares, los trastornos metabólicos y las afecciones articulares. Así que se trata de un complemento interesante dentro de un estilo de vida saludable.

También, cuenta con muchos beneficios para la salud digestiva. Tradicionalmente, se utilizaba para aliviar molestias estomacales, estimular la producción de bilis y favorecer la digestión de grasas. Además, puede ayudar a reducir la hinchazón y los gases. Con respecto al sistema inmunológico, las propiedades antioxidantes ayudan a combatir el estrés oxidativo, protegiendo a las células del daño causado por los radicales libres.

Beneficios del aceite de coco

El aceite de coco es un producto natural extraído de la pulpa del coco y muy bien valorado en la alimentación. Uno de sus principales beneficios es su alto contenido en triglicéridos de cadena media (MCT). Este es un tipo de grasa que el organismo metaboliza de forma más rápida que otras grasas saturadas. Todos estos compuestos se pueden convertir en una fuente de energía inmediata. Así que tiene reclamo tanto en contextos deportivos como otras dietas específicas.

Su consumo moderado constribuye a aumentar el colesterol bueno HDL, aunque en menor medida puede elevar el malo LDL. Así que su ingesta debe ser adaptada a las circunstancias de cada persona. En cuanto a la salud cerebral, los triglicéridos de cadena media están siendo investigado por su posible papel como fuente alternativa de energía para el cerebro.

Además, también posee propiedades antimicrobianas gracias al ácido láurico que puede ayudar a combatir ciertos microorganismos. Para la piel y el cabello resulta benficioso, ya que aporta hidratación, ayuda a mantener la barrera cutánea y reducir la sequedad.

