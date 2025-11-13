Cinco recomendaciones de una médica aérea si vas a viajar: "Tendemos a escatimar por esa parte y nos puede salir muy caro"

Muchos de nosotros decidimos hacer escapadas en Navidad. No es importante ni el destino ni los días que vayamos, sino que lo más importante es tener en cuenta varios factores que pueden poner en riesgo nuestra salud. Esta médica aérea da en el clavo y ofrece las cinco recomendaciones que debemos tener en cuenta antes de subirnos a un avión.

Cinco recomendaciones de salud antes de viajar

En primer lugar, elegir un buen seguro de salud . Este resulta muy importante, ya que los países cuentan con diferentes políticas sanitarias y muchas de las pruebas pueden salirnos muy cara. Muchas personas optan por escatimar en gastos en este servicio, pero puede salir muy caro como detalla la médica.

. Este resulta muy importante, ya que los países cuentan con diferentes políticas sanitarias y muchas de las pruebas pueden salirnos muy cara. Muchas personas optan por escatimar en gastos en este servicio, pero puede salir muy caro como detalla la médica. Es imprescindible llevar un botiquín. Este debe contener los básicos que no pueden faltarnos con distintos medicamentos y algunos elementos como las tiritas.

que no pueden faltarnos con distintos medicamentos y algunos elementos como las tiritas. En tercer lugar, llevar una botella en la que poder potabilizar el agua . En nuestras visitas por la nueva ciudad nos encontraremos con muchas fuentes, pero estas no son de agua potable. Una botella con filtro es una de las mejores soluciones. Así podríamos prevenir y no tener una diarrea.

. En nuestras visitas por la nueva ciudad nos encontraremos con muchas fuentes, pero estas no son de agua potable. Una botella con filtro es una de las mejores soluciones. Así podríamos prevenir y no tener una diarrea. Un buen antimosquitos es principal. Estos transmiten muchas enfermedades y, por ello, se debe tener mucho cuidado.

es principal. Estos transmiten muchas enfermedades y, por ello, se debe tener mucho cuidado. En quinto lugar, es muy útil enviarnos una copia de todos los documentos importantes al correo electrónico. Esto es principalmente porque si se extravían se tiene esa copia siempre a mano.

Qué se debe llevar en un botiquín

Un botiquín de viaje no tiene que ser voluminoso; basta con seleccionar aquellos elementos que cubran necesidades básicas y se adapten al destino, la duración del viaje y las condiciones de salud del viajero.

En primer lugar, es imprescindible incluir medicamentos de uso general. Los analgésicos y antipiréticos, como el paracetamol o el ibuprofeno, ayudan a controlar dolores comunes y la fiebre que puede aparecer por cambios de clima o agotamiento. Además, los antihistamínicos son útiles para tratar reacciones alérgicas leves, especialmente si el destino implica contacto con plantas, animales o alimentos desconocidos. Los antiinflamatorios tópicos también pueden servir para aliviar golpes o torceduras leves.

Otro elemento fundamental son los medicamentos para problemas gastrointestinales, que son habituales al viajar debido al cambio de alimentación o al consumo de agua no potable. Se recomienda llevar sales de rehidratación oral, antidiarreicos y protectores gástricos. En destinos donde las infecciones alimentarias son más frecuentes, puede ser de utilidad incluir un antibiótico prescrito por un médico, especialmente para viajes largos.

La desinfección de heridas es otro aspecto clave. Es importante llevar gasas estériles, vendas, esparadrapo y apósitos adhesivos de distintos tamaños. A esto se suman las toallitas antisépticas o una pequeña botella de desinfectante para limpiar cortes, raspones o ampollas. Unas tijeras pequeñas de punta roma y pinzas también resultan útiles para retirar astillas o cortar vendajes. Si se van a realizar actividades al aire libre, es conveniente añadir una crema antibiótica para evitar infecciones en heridas leves.

El cuidado personal y la prevención tampoco deben faltar. Un gel antibacterial y protector solar de amplio espectro, especialmente si se viaja a zonas tropicales, son esenciales. Un repelente de insectos adecuado al destino puede prevenir picaduras que no solo son molestas, sino también peligrosas en regiones donde existen enfermedades transmitidas por mosquitos. Si el viaje incluye senderismo o actividades físicas intensas, los productos para tratar ampollas, como parches hidrocoloides, resultan especialmente útiles.

Las necesidades personales de salud deben tenerse en cuenta. Las personas con enfermedades crónicas deben llevar sus medicinas en cantidad suficiente para todo el viaje, además de una copia de las recetas médicas. También es recomendable incluir un pequeño termómetro y guantes desechables para manejar heridas de forma segura.

