Cómo darnos la mano puede sincronizar nuestros cerebros: "El tacto regula las emociones"

Un gesto tan sencillo como darse la mano puede sorprender con muchos beneficios para la salud. El ser humano es un ser social que necesita del contacto físico y emocional para sobrevivir y desarrollarse plenamente. Entre todas las formas de contacto, darse la mano ocupa un lugar privilegiado. No se trata únicamente de un gesto de cariño o de cortesía: la ciencia ha demostrado que darse la mano tiene un impacto profundo en la salud física, mental y emocional. En los últimos años, diversos estudios han señalado un fenómeno especialmente fascinante: cuando dos personas se dan la mano, sus cerebros tienden a sincronizarse, lo que fortalece el vínculo y favorece un estado de bienestar compartido. De hecho, la psicóloga Raquel Mascareque lo respalda, aunque cuenta que tiene limitaciones: "Se practicó a parejas heterosexuales y la inducción del dolor era térmica, pero nos ayuda a comprender todos los beneficios que tiene el contacto físico y, sobre ello hay muchos estudios que lo corroboran".

El poder del contacto físico

El contacto físico ha sido fundamental para la especie humana desde sus orígenes. Las madres cargan a sus bebés y los calman con caricias y abrazos; las parejas refuerzan su vínculo a través de gestos físicos; incluso en amistades y relaciones familiares, darse la mano funciona como una forma de comunicación no verbal que transmite seguridad, empatía y afecto. De hecho, también se aplica a desconocidos y la psicóloga explica que se trata de "un gesto político y cultural que indica que no estás solo viviendo una determinada situación y de la fuerza para continuar en la lucha".

Darse la mano activa en el cuerpo la liberación de oxitocina, conocida como la “hormona del amor”. Esta sustancia química está relacionada con la confianza, la empatía y la vinculación social. Además, ayudan a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y favorecen la liberación de endorfinas, que producen sensaciones de calma y placer. Esto tiene consecuencias directas en la salud, ya que se reduce la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, fortaleciendo el sistema inmunológico y mejorando la calidad del sueño.

Darse la mano y sincronización cerebral

Más allá de los beneficios fisiológicos, los investigadores han descubierto que darse la mano también provoca una especie de “sincronización” entre los cerebros de quienes participan en el gesto. Cuando dos personas se dan la mano, sus ondas cerebrales tienden a alinearse, lo que significa que ambos comparten un estado de conexión más profundo. Este fenómeno también se ha observado en otras formas de interacción humana, como en las conversaciones íntimas, en la música compartida o durante actividades colaborativas.

Beneficios emocionales de darse la mano

Reducción de la ansiedad y el estrés Fortalecimiento de los vínculos sociales Mejora del estado de ánimo Prevención de la soledad

Además, numerosos estudios han demostrado beneficios en el sistema inmunológico porque tienden a enfermarse menos por esa señal de cariño y afecto. El corazón está más sano y se disminuye tanto la presión arterial como el ritmo cardiaco al tener una sensación de tranquilidad. El dolor también se equilibra y el contacto físico libera endorfinas. Los abrazos tienen las mismas ventajas, pero rara vez se puede aplicar en desconocidos.

La importancia de darse la mano en diferentes etapas de la vida

En la adolescencia el contacto físico sigue siendo clave para regular la autoestima y la confianza.

el contacto físico sigue siendo clave para regular la autoestima y la confianza. En la adultez sirve de herramienta para ayudar a gestionar el estrés de la vida laboral y las responsabilidades familiares.

sirve de herramienta para ayudar a gestionar el estrés de la vida laboral y las responsabilidades familiares. En la vejez puede reducir la sensación de soledad y depresión en personas mayores, además de aportar beneficios físicos.

