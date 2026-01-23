Edgar Morin, filósofo: "Llevamos anticuerpos en nuestro interior"

El filósofo Edgar Morin ha concedido una entrevista al diario italiano Corriete Della Sera en el que hace un recorrido por toda su vida y los aspectos actuales que diferencian al primer siglo vivido y el segundo. Además, en el diálogo cuenta que Europa encuentra la necesidad de reconocer el destino común de sus naciones. Otra de las preocupaciones es la inteligencia artificial y cómo se puede abordar.

En primer lugar, comenta cuál es el secreto de su longevidad y contesta que "conservo las curiosidades de la infancia, las aspiraciones de la adolescencia, las responsabilidades de la edad adulta y, como hombre mayor, intento aprovechar la experiencia de las épocas que he vivido".

Al haber vivido dos siglos, puede encontrar similitudes y diferencias entre ellos como expone. Comenta que el mundo ha cambiado y que siente que vive en una época similar. Compara a los seres humanos como sonámbulos. Actualmente, explica que lo inhumano se extiende y que lo humano se desmonta. El comportamiento simplista ha triunfado y la humanidad se precipita hacia el abismo. El principal factor para cambiar es asumirlo. "La civilización occidental, sobre todo, está siendo corroída por una profunda crisis y, precisamente, en este momento se ha convertido en un modelo para un mundo entero".

En cuanto al pensamiento, dice que reside en la simplificación, la disyunción, la separación y la racionalización. Todo esto en detrimento de la complejidad, las conexiones inseparables, los sueños y la poesía. Actualmente, entra en juego la inteligencia artificial, "puede ser aterradora, pero temo, sobre todo, a la inteligencia humana superficial", aclara.

La cultura es el punto de conexión con el conocimiento. Desde el plano educativo, el filósofo plantea una reforma que integre la complejidad, los conocimientos diversos y resistir a la regresión. Actualmente, existe mucho conocimiento sobre la humanidad, pero se sabe muy poco sobre lo que significa ser humano.

Para desenredar todo lo que rodea al ser humano dice que "llevamos anticuerpos en nuestro interior". En otras palabras, cada uno de nosotros debe nutrirse con amistad, solidaridad, fraternidad, comunión, amor, obras maestras de la poesía, literatura, música, pintura y un largo etcétera. Incluso compara el florecimiento de la vida con la emoción poética. Esta sería la única resistencia del mundo.

En la actualidad, el filósofo comenta que la humanidad se está viendo amenazada por los peligros mortales que no son otros que la proliferación de las armas nucleares, el estallido del fanatismo y la proliferación de guerras civiles internacionalizadas.

Una de las lecciones de vida que extrae es que lo improbable no es lo imposible. Es decir, que todos los giros que ha dado en la vida han sido improbables. Él ha podido experimentar como parecía imposible cambiar de rumbo, pero al final todos los caminos que la historia ha explorado han sido inesperados, pero al final se han arraigado y convertido en una tendencia creciente y con gran fuerza en la historia.

El humanismo, según explica Edgar Morin, se debe demostrar en la necesidad de revitalizar la solidaridad y la responsabilidad, que se están viendo en crisis a lo largo de este siglo. A través de su libro, intentan solidarizarse en este planeta y con él. Para terminar el diálogo, saca una conclusión. Para él, solo está en juego una cosa en la historia. Esto es nada más y nada menos que el destino de la humanidad.