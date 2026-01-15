Pepita Bernat, 106 años, y su fórmula para la longevidad: "Lo hago todos los días para vivir más"

Pepita Bernat, una catalana de 106 años, ha compartido públicamente los hábitos que, según su experiencia, le han permitido alcanzar una edad avanzada con notable vitalidad. Durante su intervención en el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3, la centenaria explicó que la clave de su longevidad reside en la alimentación saludable, el ejercicio diario y, especialmente, en bailar todos los días sin falta.

La entrevista, conducida por Sonsoles Ónega, ha generado gran interés entre los espectadores, quienes han querido conocer de primera mano los secretos de quien cumplió 106 años en julio de 2024. Bernat detalló que ese mismo día de la grabación había comido "alcachofas, tomate y verdura, todo lo bueno", demostrando que mantiene una dieta basada en productos frescos y naturales como parte fundamental de su rutina diaria.

Durante la conversación, la invitada repasó las actividades que han marcado su extensa trayectoria vital. "He hecho muchas cosas, como trabajar muchísimo o bailar muchísimo", comenzó explicando. A sus 106 años, Pepita continúa bailando los domingos, pero no se limita solo a ese día de la semana. "En casa también bailo todos los días. Guiso y bailo, friego y bailo, me muevo todos los días", detalló la centenaria, mostrando cómo integra el movimiento físico en cada una de sus tareas cotidianas.

La actitud positiva como pilar fundamental

Más allá de los aspectos físicos, Bernat destacó la importancia del estado de ánimo como elemento esencial para disfrutar de una vida longeva y satisfactoria. "Eso sí, sobre todo me río de la vida, hay que estar contento", señaló durante la entrevista. Esta filosofía de vida no significa que haya estado exenta de dificultades, pero su manera de enfrentarlas marca la diferencia.

La catalana reconoció haber atravesado momentos complicados a lo largo de su dilatada existencia: "He pasado mis momentos regulares, pero han pasado ya". Sin embargo, su enfoque para mantener el buen ánimo se centra en la actitud, en estar contenta pese a las circunstancias adversas. "Para mantener el buen ánimo lo importante es la actitud, estar contenta", explicó con naturalidad.

Su filosofía ante los problemas resulta especialmente reveladora. Según cuenta, "no hay que buscar problemas", y cuando estos aparecen inevitablemente, la solución pasa por afrontarlos de manera constructiva. "Se deben solventar por las buenas y no a las malas. Hay que buscar soluciones siempre", sentenció Bernat, resumiendo una actitud vital que parece haberle funcionado durante más de un siglo.

Alimentación saludable como base de la longevidad

Cuando Sonsoles Ónega le preguntó directamente por el secreto de su longevidad, Pepita no dudó en su respuesta: "El secreto de la longevidad es comer bien sano". Esta afirmación coincide con numerosos estudios científicos que relacionan la dieta mediterránea y el consumo abundante de verduras con una mayor esperanza de vida y mejor calidad de salud en edades avanzadas.

La centenaria ejemplificó su alimentación detallando los platos que consume habitualmente. Las verduras frescas, como alcachofas y tomates, forman parte de su menú diario, lo que demuestra que mantiene una alimentación rica en nutrientes, fibra y antioxidantes. Este patrón alimenticio, mantenido durante décadas, podría ser uno de los factores determinantes que explican su excelente estado de salud a los 106 años.

El ejercicio físico integrado en la vida cotidiana

A diferencia de quienes practican deporte de manera estructurada o acuden a gimnasios, Pepita Bernat ha integrado el movimiento en su rutina de forma completamente natural. El baile se convierte así en su actividad física principal, pero no se limita a sesiones programadas. Como ella misma explicó, baila mientras realiza las tareas domésticas, lo que convierte cada momento del día en una oportunidad para mantenerse activa.

Esta forma de ejercicio constante, que combina actividad cardiovascular con coordinación y equilibrio, podría explicar en parte su movilidad y autonomía a una edad tan avanzada. Los domingos mantiene la tradición de bailar, posiblemente en contextos sociales, lo que añade el componente de interacción humana, otro factor asociado con la longevidad y el bienestar emocional.

Repercusión en redes sociales y medios

La entrevista no solo tuvo impacto en la audiencia televisiva, sino que trascendió a las redes sociales rápidamente. El doctor Manuel De la Peña compartió la conversación con Pepita en su cuenta de Instagram, destacando los principales mensajes de la centenaria. "Cuando Sonsoles le preguntó su secreto para llegar a 106 años, respondió sin dudar: Comer sano, hacer ejercicio y bailar", publicó el profesional sanitario.

Esta difusión en plataformas digitales ha permitido que el testimonio de Pepita Bernat alcance a un público mucho más amplio y diverso, especialmente entre generaciones más jóvenes que buscan referencias y modelos sobre envejecimiento saludable. Su mensaje resulta especialmente valioso en una sociedad donde la esperanza de vida continúa aumentando y la calidad de los años vividos cobra cada vez mayor relevancia.

¿Qué es la longevidad saludable?

La longevidad saludable no se refiere únicamente a alcanzar una edad avanzada en términos cronológicos, sino a hacerlo manteniendo capacidades físicas, mentales y emocionales que permitan una vida autónoma y satisfactoria. Este concepto, cada vez más estudiado en geriatría y gerontología, distingue entre la mera supervivencia y la calidad de vida durante el envejecimiento.

Los especialistas coinciden en que factores como la alimentación equilibrada, la actividad física regular, el mantenimiento de vínculos sociales y una actitud mental positiva constituyen los pilares fundamentales para envejecer con salud. El caso de Pepita Bernat ilustra perfectamente esta combinación de factores, demostrando que es posible mantener vitalidad y autonomía incluso después de cumplir un siglo de vida.

¿Cuáles son los hábitos más importantes para una vida larga?

Los estudios sobre poblaciones centenarias identifican patrones comunes entre quienes alcanzan edades muy avanzadas con buena salud. La alimentación basada en productos naturales, con abundancia de verduras y frutas, aparece sistemáticamente como factor protector. El ejercicio físico moderado pero constante, integrado en las actividades cotidianas, resulta más beneficioso que la actividad intensa pero esporádica.

Igualmente relevante es la gestión emocional y el mantenimiento de una actitud positiva ante la vida, tal como ejemplifica Pepita al afirmar que se ríe de la vida y busca estar contenta. Las relaciones sociales satisfactorias, el sentido de propósito y la capacidad para afrontar las dificultades sin dramatizar ni generar estrés crónico completan el perfil de quienes envejecen exitosamente.

¿Por qué es importante bailar para la salud?

El baile combina múltiples beneficios para la salud física y mental. A nivel cardiovascular, representa un ejercicio aeróbico que mejora la circulación y fortalece el corazón. Simultáneamente, trabaja el equilibrio, la coordinación y la memoria, ya que requiere recordar secuencias de movimientos y adaptarse al ritmo musical.

Para las personas mayores, el baile resulta especialmente beneficioso porque reduce el riesgo de caídas, mejora la densidad ósea y mantiene la flexibilidad articular. A nivel cognitivo, estimula áreas cerebrales relacionadas con la planificación motora y la memoria. Además, el componente social y lúdico del baile contribuye al bienestar emocional, generando endorfinas y reduciendo el estrés, factores que Pepita Bernat ha incorporado naturalmente a su vida diaria durante décadas.