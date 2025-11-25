Teresa Fernández Casado, de 112 años, es la mujer más longeva de España

Teresa Fernández Casado, la leonesa de 112 años y 117 días, ha recibido finalmente el reconocimiento oficial como la persona más longeva de España por parte de la organización Longeviquest. Este organismo internacional, dedicado a la búsqueda y validación de las personas más longevas del planeta, había atribuido hasta ahora esta distinción a la catalana Carme Noguera, una vecina de Taradell (Barcelona) de 111 años, quien ahora pasa a ocupar el segundo puesto en el ranking nacional de longevidad.

La familia de Teresa recibió con satisfacción la notificación oficial por parte de Longeviquest: "LongeviQuest se complace en anunciar la validación de la edad de la señora Teresa Fernández Casado, la persona viva más longeva de España", expresa la nota enviada por la organización. Este reconocimiento llega después de que la familia viniera reclamando esta distinción, mostrando el DNI de Teresa como prueba fehaciente de su fecha de nacimiento: 29 de julio de 1913.

Según ha aclarado la organización, Teresa recibe el título con carácter retroactivo al 11 de noviembre de 2024, fecha en la que falleció Angelina Torres Vallbona, también a la edad de 112 años. Con esta certificación, Teresa Fernández no solo se sitúa como la persona más longeva de España, sino que también ocupa el décimo puesto entre las más longevas de Europa y el puesto 50 a nivel mundial, un hito extraordinario para esta mujer nacida y criada en Zambroncinos del Páramo (León).

Una vida centenaria en el mundo rural leonés

"Es una mujer de pueblo, sencilla y muy querida por todos los vecinos", describía su hija, Manuela de Paz, en una entrevista concedida a la Agencia EFE el viernes 17 de noviembre de 2024. En aquella ocasión, la familia ya reivindicaba que Teresa era la española más longeva, mostrando su DNI como prueba irrefutable. Lo más sorprendente de Teresa es su extraordinario estado de salud física, ya que "solo toma una pastilla para el colesterol", aunque en el último año "la cabeza le ha empezado a fallar un poco", según explica su hija.

Un aspecto destacable de la vida de Teresa es su arraigo a su tierra natal. "Mi madre sigue viviendo en la misma casa en la que nació. Nunca ha querido irse del pueblo", comenta Manuela, evidenciando el profundo vínculo de Teresa con Zambroncinos del Páramo, localidad donde ha transcurrido la totalidad de sus 112 años de vida. Este apego a sus raíces y a un estilo de vida tradicional podría ser uno de los factores que han contribuido a su extraordinaria longevidad.

Una familia longeva con récords propios

La historia familiar de Teresa Fernández Casado resulta tan excepcional como su propia longevidad. Siendo la menor de ocho hermanos, Teresa dio a luz a siete hijos, de los cuales seis continúan vivos en la actualidad. Lo más llamativo es que sus dos hijos mayores tienen 92 y 93 años respectivamente, lo que, como bromea su hija Manuela, los convierte en "los hijos con madre viva de más edad de España".

Esta 'supercentenaria' ha formado una extensa familia que incluye once nietos, nueve biznietos y dos tataranietos, conformando cuatro generaciones vivas simultáneamente. Durante décadas, Teresa ha sido considerada la memoria histórica viva de Zambroncinos. "Desde siempre los vecinos han venido a preguntarle cosas, fechas o acontecimientos que ocurrieron en Zambroncinos", asegura Manuela, destacando el papel de su madre como depositaria del acervo cultural e histórico de su pequeña localidad.

Una vida de esfuerzo y tradiciones

En su documento nacional de identidad, que tiene validez permanente desde 1983, figura que su profesión es SL, la abreviatura utilizada antiguamente para referirse a "sus labores". Sin embargo, detrás de esta simple notación se esconde toda una vida de arduo trabajo tanto en el ámbito doméstico como en el campo, al que se dedicó desde su infancia, como era común entre las niñas de su generación en la España rural.

A diferencia de muchas mujeres de su época, Teresa tuvo el privilegio de poder asistir a la escuela, lo que le proporcionó una base educativa que complementó su sabiduría práctica adquirida en el día a día. Su rutina diaria ha estado siempre marcada por hábitos sencillos y una alimentación tradicional, incluyendo su característica "copita de vino en las comidas", que según revela su hija, Teresa "no perdona".

La familia se muestra optimista y confía en poder celebrar el próximo 29 de julio de 2025 un nuevo hito: los 113 años de Teresa, lo que reforzaría su posición entre las personas más longevas del mundo y continuaría escribiendo su extraordinaria historia de vida y supervivencia a través de más de un siglo de historia española.

Longeviquest y el estudio de la longevidad extrema

El reconocimiento de Teresa Fernández Casado como la persona más longeva de España forma parte de la labor que realiza Longeviquest a nivel mundial. Esta organización se dedica a la investigación y validación de casos de longevidad extrema, estableciendo protocolos rigurosos para verificar la edad de las personas centenarias y supercentenarias.

El proceso de validación incluye la revisión exhaustiva de documentos oficiales como certificados de nacimiento, DNI, registros eclesiásticos y otros documentos que puedan atestiguar la fecha exacta de nacimiento. En el caso de Teresa, su DNI ha sido la prueba definitiva que ha permitido certificar sus 112 años y posicionarla como la española más longeva actualmente.

La labor de organizaciones como Longeviquest no solo tiene un valor estadístico, sino también científico, ya que el estudio de las personas extremadamente longevas proporciona información valiosa sobre los factores que pueden contribuir a una vida más larga y saludable, desde aspectos genéticos hasta los relacionados con el estilo de vida, la alimentación o el entorno social.

¿Qué factores contribuyen a la longevidad extrema?

Los estudios sobre personas centenarias y supercentenarias como Teresa Fernández Casado han identificado diversos factores que podrían estar relacionados con la longevidad excepcional. Entre ellos destaca la genética, que parece jugar un papel fundamental en la capacidad de alcanzar edades muy avanzadas, como demuestra la propia familia de Teresa, con hijos que también han alcanzado edades muy avanzadas.

Otros factores relevantes incluyen la alimentación tradicional, típicamente mediterránea en el caso de España, con un consumo moderado de vino tinto, como es el caso de Teresa. El mantenimiento de actividad física constante a lo largo de la vida, como el trabajo en el campo que ha caracterizado la vida de esta leonesa, también se considera un elemento positivo.

Asimismo, el entorno social y el arraigo a la comunidad, manteniendo lazos familiares y vecinales fuertes, como ha hecho Teresa permaneciendo toda su vida en su pueblo natal, podrían contribuir al bienestar psicológico y, por ende, a la longevidad. Los científicos continúan investigando estos y otros factores para comprender mejor los secretos de una vida extraordinariamente larga y saludable como la de Teresa Fernández Casado.