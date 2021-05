El elevado riesgo de muerte que tiene trabajar más de 55 horas a la semana

Trabajar más de 55 horas semanales aumenta el riesgo de muerte por enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado este lunes.

Se trata del primer análisis que asocia el alto número de horas trabajadas con la pérdida de vidas y los daños a la salud. Y, aunque coincide en época de pandemia, no está relacionado con ella, a pesar de que ésta amenaza con cambiar los ritmos de trabajo en aquellos que pueden desempeñar su empleo a distancia, que, en la gran mayoría de los casos, ha derivado en un aumento considerable de las horas trabajadas.

"Trabajar 55 horas o más a la semana representa un grave peligro para la salud. Es hora de que todos (gobiernos, empleadores y trabajadores) reconozcamos que las largas horas de trabajo pueden causar muertes prematuras", señala la directora de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS, María Neira. Para llevar a cabo el estudio se analizaron datos de decenas de estudios previos con miles de voluntarios, publicado en la revista Environment International.

El estudio concluye que trabajar 55 horas o más a la semana se asocia con un aumento del 35% del riesgo de un accidente cerebrovascular (AVC) y del 17% de morir de una cardiopatía isquémica, comparado con una persona que trabaja entre 35 a 40 horas semanales.

La OMS y la OIT estiman que en 2016 murieron 398.000 personas de un derrame cerebral y 347.000 de una enfermedad cardíaca por haber trabajado al menos 55 horas por semana.

