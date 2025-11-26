"Esta enfermedad va avanzando hasta llegar incluso a alterar la fertilidad", explica este ginecólogo especializado en endometriosis

Algunas enfermedades permanecen ocultas y muchas personas no saben que la padecen. Este es el caso de la endometriosis que es una patologia ginecológica que afecta entre un 10 y un 15% de la población femenina de España. Miles de personas tienen esa enfermedad, pero sin tener un diagnóstico. Tal y como explica el doctor Gustavo Salazar, ginecólogo especializado en endometriosis y cirugía laparoscópica avanzada, “lo más preocupante es que muchas de los 2 millones de mujeres que sufren esta enfermedad no saben que la padecen. Mientras se suele confundir y hasta normalizar sus síntomas, esta enfermedad va avanzando hasta llegar incluso alterar la fertilidad”.

“Esta enfermedad se caracteriza por la existencia del tejido del endometrio fuera del útero. Hablamos de fragmentos de endometrio que no están en su ubicación normal y que pueden adherirse en cualquier parte del abdomen: en los ovarios, trompa, intestino”, aclara.

Este proceso explica el motivo del dolor intenso asociado a la patología: “cuando llega la regla o hay cambios hormonales, estos trozos de endometrio se deshacen y sangran provocando un dolor pélvico muy intenso. Aunque puede presentarse de forma leve, existen también formas graves o severas que requieren un abordaje altamente especializado”.

La endometriosis no se manifiesta igual en todas las pacientes. Su comportamiento depende de la localización, la profundidad de las lesiones y el grado de afectación de los tejidos. Según el ginecólogo, en líneas generales, pueden clasificarse en:

Endometriosis peritoneal superficial . Pequeños implantes situados en la capa que recubre los órganos pélvicos. Suele ser la forma más leve, aunque puede causar dolor significativo.

. Pequeños implantes situados en la capa que recubre los órganos pélvicos. Suele ser la forma más leve, aunque puede causar dolor significativo. Endometriosis ovárica (endometriomas o “quistes de chocolate”). Lesiones quísticas que afectan al ovario y que pueden comprometer su función y, con ello, la fertilidad.

(endometriomas o “quistes de chocolate”). Lesiones quísticas que afectan al ovario y que pueden comprometer su función y, con ello, la fertilidad. Endometriosis profunda . Lesiones que infiltran más de 5 mm en los tejidos, pudiendo afectar estructuras como el recto, la vejiga o los uréteres.

. Lesiones que infiltran más de 5 mm en los tejidos, pudiendo afectar estructuras como el recto, la vejiga o los uréteres. Endometriosis difusa o severa (“pelvis congelada”). La forma más avanzada, caracterizada por adherencias extensas, distorsión anatómica y afectación de varios órganos.

(“pelvis congelada”). La forma más avanzada, caracterizada por adherencias extensas, distorsión anatómica y afectación de varios órganos. Endometriosis extra pélvica. Menos frecuente, pero especialmente compleja. Puede aparecer en el diafragma, los pulmones o incluso otras áreas fuera de la pelvis.

Cuáles son los síntomas de la endometriosis

Estos son muy variables, ya que no afecta igual a todas las personas. Sin embargo, existe un patrón que debería alertar a pacientes y profesionales, según el ginecólogo Gustavo Salazar:

Dolor pélvico intenso, especialmente durante la menstruación

Dolor durante las relaciones sexuales

Dolor al orinar o defecar

Fatiga, mareos y sensación de debilidad

Náuseas, vómitos y molestias gastrointestinales

Estos síntomas se han llegado a normalizar socialmente, así que esto puede retrasar su diagnóstico y la derivación a especialistas. Actualmente, la ciencia continúa investigando cuáles son exactamente las causas de la endometriosis. Existen varias teorías:

Menstruación retrógrada : parte del tejido menstrual no sale al exterior, sino que viaja hacia la cavidad abdominal a través de las trompas de Falopio, implantándose en el peritoneo u otros órganos.

: parte del tejido menstrual no sale al exterior, sino que viaja hacia la cavidad abdominal a través de las trompas de Falopio, implantándose en el peritoneo u otros órganos. Factores genéticos : algunas líneas de investigación apuntan a un componente hereditario.

: algunas líneas de investigación apuntan a un componente hereditario. Inflamación y sistema inmunitario: podrían favorecer la implantación y el crecimiento del tejido endometrial fuera del útero.

La endometriosis es una enfermedad frecuente, incapacitante en muchos casos y, sin embargo, sigue siendo invisibilizada y tardíamente diagnosticada. Como recuerda el Dr. Gustavo Salazar, solo mediante un diagnóstico precoz y un abordaje especializado es posible aliviar los síntomas, frenar su progresión y proteger la salud reproductiva de las mujeres. Tanto es así, que “el 33% de los casos de incapacitación se acabarían con un diagnóstico temprano. La concienciación sobre la importancia de consultar ante dolores menstruales graves es esencial, especialmente entre jóvenes”, asegura.