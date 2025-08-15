Una enfermera española desvela las curiosidades de las rutinas de hospital en Noruega: "La higiene brilla por su ausencia"
Hábitos en los hospitales de Noruega
Pese a los hábitos de limpieza que tienen en Noruega, se considera uno de los países con menos infecciones
Siempre genera mucha curiosidad el sistema de salud en otros países distintos a los de residencia, en este caso, España. De hecho, es una de las primeras preguntas que se suele hacer cuando se llega a un destino desconocido. Por su parte, esta enfermera española que ahora trabaja en Noruega publica en sus redes sociales las curiosidades que más le han llamado la atención sobre los hábitos en el hospital de Noruega. Entre ellas, destacaba que "La higiene brilla por su ausencia, pero la tasa de contagio es mucho menor".
En España la higiene es súper importante y un básico dentro de la hospitalización. La enfermera puso varios ejemplos de lo que sé práctica en Noruega: por ejemplo, las camas no se cambian todos los días al igual que el aseo de los pacientes tampoco es diario. De hecho, se les pregunta si quieren y, en ocasiones, muchas personas pueden negarse. En cuanto a las habitaciones, la sustitución de las sabanas depende de los hospitalizados o de los mismos trabajadores. De hecho, ella misma se sorprendía del mal estado que tenían porque las migas de la comida se quedan ahí. En cuanto a las mantas que utilizan, son los típicos edredones nórdicos con sus fundas.
Además, algunos de los hospitales no cuentan con personal de limpieza y, son los propios enfermeros y personal sanitario quienes se tienen que ocupar de estas tareas, como puede ser el cambio de sabanas y la preparación de habitaciones para pacientes nuevos. En el hospital que está en la actualidad la limpieza del suelo es diaria, pero no las camas, ni las mesas de noche, ni los armarios. Igualmente, lo que le resulta más curioso es que no hay tantas infecciones, sobre todo, en la planta que ella ha visto, que es de traumatología.
El clima frío de Noruega contra las infecciones
Las temperaturas frías de Noruega son unas buenas aliadas para combatir muchas infecciones. Estas dificultan la supervivencia de muchos patógenos que están fuera del cuerpo humano. Así que las probabilidades de transmisión de enfermedades son muy bajas. Además, hay una baja densidad de población y está muy repartida por todo el territorio, siendo muy habitual vivir alejados unos de otros. Este factor ayuda a delimitar la propagación de infecciones en comparación con países con alta densidad de población como puede ser España.
Déficit de personal sanitario a nivel mundial
Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se transmite una preocupación que se extiende a nivel global por la falta de personal sanitario. De hecho, prevén que en 2030, en apenas cinco años, el déficit podría llegar a los 18 millones, siendo España un país muy afectado en el que faltan más de 100.000 enfermeras. Esta se ha calificado como una crisis de recursos humanos sin precedentes en el ámbito de la salud.
