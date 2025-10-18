Falta de información sobre la menopausia: "Se tiende a sobremedicalizar los síntomas de esta etapa como un remedio genérico"

En la mediana edad, muchas mujeres sufren una serie de cambios. Normalmente, tienen un único nombre, la menopausia. Por ejemplo, algunas de ellas acumulan grasa en el abdomen, pierden masa muscular, disminuye la energía, dificultad para regular el apetito o mantener el peso. Todo ello está ligado al descenso de estrógenos y una transformación del metabolismo.

El comité médico de DOMMA, especializado en menopausia, hace hincapié en que no se trata únicamente de un problema estético. “No es solo cuestión de verse bien físicamente, que también, sino de salud. Estos desajustes pueden tener implicaciones metabólicas y aumentar el riesgo de padecer enfermedades como complicaciones cardiovasculares o diabetes tipo 2”, añade Raquel Clapés, nutricionista especializada en menopausia de DOMMA. De hecho, se señala que es especialmente importante poner el foco en cuidar el metabolismo, ya que, aunque no se conozca tanto, el 60% de las mujeres tras la menopausia tienen riesgo de desarrollar el síndrome metabólico.

En estos momentos, hay muy poca investigación sobre la menopausia. "Al final esto hace que haya pocas alternativas desarrolladas para prevenir, aliviar la sintomatología y evitar complicaciones de esta etapa y que las mujeres reciban un trato insuficiente o desactualizado. Falta investigación, información y formación. Este es el motivo de fondo que explica por qué se tiende a sobremedicalizar los síntomas de esta etapa como un remedio genérico: no se sabe tratar la menopausia de otra forma”, expone Mireia Roca, cofundadora de DOMMA.

La cuestión estética sigue siendo la gran preocupación femenina de la madurez. La primera encuesta sobre cambios físicos, deporte e imagen corporal durante el climaterio impulsada por DOMMA este año ha revelado que el envejecimiento, la pérdida de la capacidad física y los cambios en la figura son las principales inquietudes de las mujeres en el climaterio, puesto que son las repercusiones más visibles de esta etapa. Concretamente, tres de cada cuatro mujeres de más de 40 años está preocupada por la acumulación de grasa abdominal; dos de cada tres padece cansancio y falta de energía, y una de cada dos se siente más hinchada y tiene dificultades para perder peso durante esta etapa de transición.