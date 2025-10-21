¿Para qué sirve el filtro amarillo de las gafas?: "No es la solución para protegernos de la luz azul de los dispositivos electrónicos"

Marcos Llorente, el jugador del Atlético de Madrid, recalcó en una rueda de prensa los beneficios de llevar gafas con lentes amarillas. Sin embargo, Pedro Ferrandez, óptico, analiza los beneficios que puede tener y para qué sirven. De hecho, muestra diferencias con las de filtro azul y con las gafas de sol que cuentan con ventajas para la salud.

Para qué sirven las lentes amarillas

Su principal uso es mejorar la sensibilidad al contraste, es decir, diferenciar el objeto del fondo. Estas lentes son muy populares en actividades como:

Conducción nocturna o al atardecer: ayudan a reducir el deslumbramiento de los faros y las luces de la calle, mejorando la percepción de la carretera.

ayudan a reducir el deslumbramiento de los faros y las luces de la calle, mejorando la percepción de la carretera. Deportes al aire libre: como el ciclismo, el tiro, el esquí o la caza, donde se necesita distinguir mejor los contrastes en entornos con niebla, sombra o luz baja.

Como índica Pedro Ferrández no se debe abusar de ellas y, mucho menos usar con los dispositivos electrónicos.

¿Son buenas las lentes amarillas para la luz azul?

Las pantallas emiten luz azul que afecta a la vista continúamente, de hecho, muchas veces cuesta hasta conciliar el sueño. Sin dudas, resulta perjudicial para los ritmos circadianos. Por ello, se recomiendan que no se utilicen ni móviles ni televisión ni ordenadores antes de dormir y, si que se lea porque ayudará muchísimo a qué nos quedemos dormidos antes.

Las gafas con filtro de luz azul permiten bloquear el paso a la retina, disminuyendo los riesgos de usar las pantallas, sobre todo, porque muchas personas trabajan con ellas y el contacto es inevitable. Además, otros de sus beneficios es que reduce la fatiga ocular y se pueden aplicar en otros critales que tengan otros tratamientos implementados. Igualmente, no es el caso de las lentes amarillas.

Para qué sirven las gafas de sol

Aunque no es bueno abusar de ellas tampoco, es cierto que, protege frente a los rayos ultravioletas del sol. Con ellas se puede evitar la aparición pronta de cataratas, tal y como afirma el óptico.

Las cataratas aparecen cuando el cristalino del ojo —una lente natural transparente que permite enfocar las imágenes— se vuelve opaco o turbio. Esta pérdida de transparencia impide que la luz pase correctamente hacia la retina, lo que provoca visión borrosa o nublada.

Las causas más comunes son:

Envejecimiento: Es la causa principal. Con los años, las proteínas del cristalino se desnaturalizan y se agrupan, formando áreas opacas. Exposición prolongada a la radiación ultravioleta (UV): La luz solar sin protección acelera el daño del cristalino. Factores genéticos: Algunas personas tienen mayor predisposición hereditaria a desarrollar cataratas. Diabetes: Los niveles altos de glucosa pueden alterar la composición del cristalino y favorecer su opacificación. Uso prolongado de ciertos medicamentos: Especialmente los corticoides, que pueden inducir cataratas con el tiempo. Tabaquismo y consumo excesivo de alcohol: Aumentan el estrés oxidativo en los tejidos oculares. Traumatismos oculares o cirugías previas: Un golpe o lesión puede alterar la estructura del cristalino.

