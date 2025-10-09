El impacto en los trabajadores sobre la ampliación del permiso de fallecimiento, según la psicóloga Carolina Calvo

El Ministerio de Trabajo va a iniciar los transmite para incluir un nuevo permiso para cuidados paliativos en el Estatuto de los Trabajadores. Además, se baraja la posibilidad de aumentar el permiso de fallecimiento hasta 10 días. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido la encargada de poner voz a la ampliación.

Hasta ahora como se recoge en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, las personas solo se pueden ausentar de su trabajo, con previo aviso y sin pérdida salarial, tan solo dos días. Evidentemente, siempre que sea un fallecimiento de un cónyuge, pareja de hecho o parientes de hasta segundo grado de consanguinidad o afectividad. Además, si este se tiene que desplazar se sumarán otros dos más.

Desde la perspectiva de la psicología, el duelo es personal y cada individuo lo asume de una manera diferente. Depende de muchos factores; desde el vínculo que se tuviera con el fallecido hasta la propia personalidad. Es muy relativo. La psicóloga de Algeciras, Carolina Calvo, frente a la pregunta sobre la ampliación del permiso por fallecimiento explica que "no lo veo mal que haya más días, porque es verdad que es muy complicado afrontar duelo de según qué persona o el grado de vinculación que se tenga con el fallecido. Es verdad que dos me parece poco". Además, expresa que lo ideal sería que la persona pudiera afrontar las primeras fases del duelo sin un tiempo estipulado.

La psicoeducación es la técnica que se utiliza para analizar el duelo por fallecimiento

La psicóloga Carolina Calvo trabaja las fases del duelo a través de la psicoeducación. Esta es la explicación por parte del especialista de los distintos constructos psicológicos y variables que explican el problema del paciente, en este caso, el fallecimiento de un individuo cercano. En general, se da detalles sobre por qué tiene ese sentimiento, cómo afectará en el ritmo diario de su vida y cómo poder solucionarlo.

Para ella, es fundamental que se entienda el duelo. "Muchas veces no nos permitimos estar mal y no conocemos las fases que un duelo conlleva. En ocasiones, se intenta no pensar en lo que ha pasado, porque así parece que no existe, pero se debe tener presente. Así será un duelo saludable y es necesario pasar por todas las fases".

Sin duda, se trata de entender que tiene un principio y un final. "Un proceso natural y científicamente explicado", aclara Carolina Calvo.

Las fases del duelo por fallecimiento

En la primera fase se conocen cuatro estados de ánimo o emociones diferentes. Todas las personas, aunque no con la misma intensidad, pasan por ellas.