Asocian la comida rápida a resultados más bajos en los test de inteligencia fluida

En nuevo estudio publicado en la revista Environmental Pollution, ha puesto de relevancia la importancia de la alimentación en el desarrollo de las capacidades intelectuales de los más pequeños.

Esta investigación desarrollada por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y el Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV-CERCA), ha analizado la relación existente entre el tipo de alimentación consumida por los niños y el desarrollo neuropsicológico.

La comida rápida perjudica la capacidad de los infantes

La publicación ratifica que la ingesta de alimentos ecológicos están relacionados con mejores resultados en pruebas de inteligencia fluida y de memoria funcional, mientras que una alimentación en la que predomina la comida rápida (hamburguesas, fritos, precocinados, etc.) muestran peores resultados en los mismos test.

Además de la alimentación, la observación llevada a cabo en 1.298 niñas y niños de entre 6 y 11 años, ha destacado también los efectos perjudiciales que el hacinamiento en el hogar y el humo del tabaco tienen en las capacidades cognitivas de la muestra.

Esta asociación, según han apuntado los autores del estudio, podría ser debida a que las dietas saludables son más ricas en nutrientes necesarios para el correcto desarrollo del cerebro, como son los ácidos grasos, las vitaminas y los antioxidantes.

Pautas para una dieta saludable en los niños

Para evitar no solo problemas a nivel cognitivos, sino otro tipos de enfermedades como puede ser la obesidad, los expertos advierten que una dieta infantil debe ser muy rica en nutrientes.

Para ello, las proteínas de la carne blanca o los huevos son indispensables, así como los minerales, potasio y magnesio de las frutas y verduras.

Las grasas saturadas (mantequillas, helados o carnes) no deben superar el 7%, así como las mono-insaturadas (aceite de oliva y frutos secos) se recomienda que se encuentren en torno al10%.

El problema reside en las grasas saturadas trans, que son las que predominan en la comida rápida a la que el estudio hace referencia. Este tipo de grasa no es nada recomendada por los nutricionistas en la dieta de los menores, de modo que, aunque no se trate de alimentos prohibitivos, sí es muy aconsejable que no supongan más del 3% de una dieta equilibrada.