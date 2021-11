Identifican factores genéticos implicados en la evolución de la lesión hepática

El Hospital Universitario de Valme de Sevilla ha sido galardonado con el Premio a la Mejor Comunicación presentada en el congreso nacional del Grupo de Estudio de Hepatitis Víricas y la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, celebrado recientemente. La investigación es de carácter nacional multicéntrica y está dirigida por el equipo de investigación de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital Universitario de Valme de Sevilla sobre Virología Clínica e ITS. El objetivo de la misma es predecir el riesgo de descompensaciones o desarrollo de cáncer hepático en aquellos pacientes curados de hepatitis C, con o sin infección por VIH concomitante. Para ello, se basa en la implicación de factores genéticos sobre el pronóstico de la enfermedad tras la curación.

Anaïs Corma es la coordinadora de este trabajo; el investigador principal es Juan Antonio Pineda y el co-investigador principal Luís Miguel Real. El objetivo general de este estudio es diseñar una herramienta para pronosticar quiénes tras la curación de la Hepatitis C no van a evolucionar mal de por vida y, por tanto, no tienen que estar vinculados para siempre a estudios innecesarios e incluso invasivos, pudiendo ser dados de alta de forma segura.

El análisis genético dirigido apermite averiguar qué factores se asocian a los cambios en la rigidez hepática antes y después del tratamiento. El análisis de secuenciación masiva del genoma, permite comprobar que ciertos polimorfismos genéticos (variantes del gen) están asociados con cambios en la rigidez hepática, permitiendo predecir con ello el pronóstico de los pacientes.