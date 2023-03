No eres intenso, ni rarito, ni inestable emocionalmente: descubre los rasgos de una persona altamente sensible

¿Te has planteado alguna vez que sufres más que el resto de la población?, ¿eres especialmente sensible a los estímulos, las emociones o reflexionas de manera profunda?, ¿te saturas con facilidad cuando tienes muchas tareas?, ¿necesitas un espacio a solas como una parte fundamental de tu vida?, ¿eres altamente empático y perfeccionista?, quizá aunque creas que no encajas en el mundo o que puedes llegar a ser inestable, la alta sensibilidad puede ser el rasgo que te defina y de respuestas a todo tu torrente vital. En los últimos tiempos, cada vez es más frecuente encontrar en la literatura científica y divulgativa el término PAS (Personas Altamente Sensibles), una denominación que hace referencia a un rasgo de la personalidad todavía poco conocido que poseen el 20% de las personas y que nombró por primera vez la doctora Elaine N. Aron en los años noventa del siglo pasado. Esto generó una serie de investigaciones desde diversos campos de la ciencia, incluyendo la neurología, la genética y la psicología, que han validado y confirmado su existencia.

El término Persona Altamente Sensible o PAS se refiere a personas cuyo sistema nervioso o neurosensorial es más "sensible" que el de la mayoría de las personas. Es importante destacar que esto no se considera un trastorno, patología o enfermedad mental, sino más bien un rasgo de personalidad relacionado con la temperamentalidad y la manera de percibir el mundo y las emociones.

Sin embargo, la parte negativa de este rasgo es que si no se gestiona de manera correcta, sus rasgos pueden manejarse hacia trastornos ansiosos, depresivos e incluso pueden llegar a afectar al sistema inmune. Además, desconocimiento de la alta sensibilidad, se puede confundir con susceptibilidad, inestabilidad emocional o incluso con ciertos rasgos del autismo. Por ello, es importante conocer sus rasgos específicos, ya que muchas de las personas pueden convertir esta forma especial de ser y sentir en una virtud y volcarla incluso en habilidades artísticas y creativas. Pero, primero, resulta esencial reconocer sus características.

RASGOS PAS

Las personas altamente sensibles (PAS) tienen una mayor capacidad para percibir, recibir, sentir, analizar, integrar y responder a estímulos externos e internos. Esto resulta en una forma de ser distinta que se debe a su procesamiento sensorial. En consecuencia, las personas PAS tienen ciertos rasgos y características que las diferencian de aquellos que no lo son. A continuación, se presentan algunos de los rasgos más comunes: