Síndrome de la silla vacía: cuando la Navidad ya no vuelve a ser igual

Llega la Nochebuena. Todos se reúnen en casa. La mesa está puesta como siempre. Es el día de los reencuentros con las personas que hace tiempo que no ves y con aquellas que vuelven a casa por Navidad. Parece que estamos todos, que ya no falta nadie. Pero no. Hemos quitado una silla y todavía se sigue notando el vacío y la ausencia de quien permanece vivo entre nosotros.

Nuestro día a día nos ayuda a vivir con la ausencia, pero en este momento es inevitable mirar al cielo con nostalgia. Como esperando una respuesta. A veces giramos la cabeza hacia la puerta cuando llaman con un hilo de esperanza de que vaya a aparecer esa persona que ya solamente permanece entre nosotros a través de los recuerdos.

Una vez más se ha apoderado de nosotros el síndrome de la silla vacía. Aunque la Navidad siempre se ha vendido como una época de felicidad y armonía, para muchos es un periodo en el que las emociones se cruzan y se encuentran en un mismo lugar dejándote con la sensación de "no sé qué me pasa". Por desgracia, la nostalgia gana la partida, una vez más, en estas fechas tan señaladas. Queremos estar felices por los que todavía permanecen a nuestro lado, pero en el fondo sabemos que ya nada volverá a ser lo mismo.

Los problemas se agravan

Más de la mitad de la población española sufre estrés y ansiedad antes de las navidades ya que son unas fechas más propensas a que las personas más inestables emocionalmente agraven sus situación. Hay conflictos no resueltos que evaden en su día a día y en Navidad tienen que enfrentar sí o sí con la consecuente carga emocional que conlleva, por lo que genera en la persona una gran frustración que favorece el florecimiento de una sintomatología que los vuelve más vulnerables durante estas fechas.

Sílvia Sumell, profesora colaboradora del grado de Psicología de la UOC, aclara que: "No es que la Navidad genere un trastorno depresivo, sino más bien que si una persona ya experimenta previamente un cuadro depresivo (o sintomatología de tipo depresivo), la Navidad puede convertirse en un factor de riesgo ambiental o en un desencadenante para que toda esta sintomatología aflore de manera más vívida".

¿Qué puede ayudarte?