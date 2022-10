Tiktok y sus peligrosos efectos 'invisibles' en la salud mental de los más jóvenes

TikTok es una de las aplicaciones de moda del momento. Aportando datos que lo corroboran, según Statista, el 59% de los españoles usan esta red social de forma diaria y se posiciona como una de las mayor crecimiento, especialmente entre los jóvenes y las mujeres. Ya enn 2020 había acumulado más de 2 mil millones de descargas y tiene un total estimado de más de 1000 millones de usuarios, pese a las limitaciones y prohibiciones de uso en algunos países. En general, las redes sociales se han convertido en espacios donde creamos y construimos relaciones, forjamos una identidad y nos expresamos y aprendemos sobre el mundo que nos rodea. Pero, ¿hemos evaluado adecuadamente los riesgos involucrados en su uso? redes sociales conespecialmente entre los jóvenes y las mujeres. Ya enn 2020 había acumulado más de 2 mil millones de descargas y tiene un total estimado de más depese a las limitaciones y prohibiciones de uso en algunos países. En general, las redes sociales se han convertido en espacios donde creamos y construimos relaciones, forjamos una identidad y nos expresamos y aprendemos sobre el mundo que nos rodea. Pero,

menores de 14, de manera que ha sido necesario reconsiderar los riesgos inherentes de la exposición social de sus usuarios. Por ejemplo, los conocidos como En el caso concreto de esta 'app' de vídeo, en sus inicios estaba destinada a personas entre los 14 y los 20 años pero ha terminado popularizándose especialmente entre, de manera que ha sido necesario reconsiderar losde la exposición social de sus usuarios. Por ejemplo, los conocidos como 'challenges' , ya han provocado muertes o puesto en riesgo la vida de muchos jóvenes. De hecho, algunos expertos se atreven a afirmar que no existe en internet un riesgo con más impacto negativo en niños y niñas que los retos virales. Estos contenidos y las conductas que de ellos se derivan no se limitan a Tik Tok, pero en los últimos tiempos han ganado una notable relevancia los peligros que se difunden en esta plataforma. Pero, además, los expertos ya están advirtiendo de sus secuelas en la salud mental debido a su impacto en edades cruciales para el desarrollo emocional y psicosocial de las personas. Es el mensaje que ha lanzado precisamente una psicóloga en un vídeo compartido en esta misma plataforma. Alejandra de Pedro, ha enumerado efectos que parecen 'invisibles' pero que pueden llegar a ser potencialmente peligrosos. Principalmente, éstos se producen debido a un diseño y una operativa que potencia los efectos negativos en los usuarios más jóvenes (niños y adolescentes) y en personas que ya presenten problemas de salud mental. Adicción y refuerzo de problemas mentales

Según esta psicóloga, los responsables de la 'app' utilizan un diseño adictivo que compara con las 'máquinas tragaperras', con un refuerzo intermitente que incita a buscar la posibilidad de ganar la recompensa, aunque, en ocasiones, no llegue. Pero en la búsqueda, se interioriza la sensación de que puede estar a la vuelta de la esquina, seguir intentándolo forma parte de la adrenalina o el interés que genera este tipo de diseño 'scroll'.

En el camino, el placer, la diversión y la gratificación sin esfuerzo, generan una respuesta cerebral que desequilibra los circuitos de dopamina. En otras palabras, le estás mandando señales a tu cerebro de que puede conseguir una recompensa sin necesidad de esfuerzos y sin moverte de casa.

Este mensaje puede resultar muy perjudicial para personas que tienen depresión o algún tipo de trastorno mental en el que se presenten conductas de aislamiento o les beneficie la idea de no relacionarse con el mundo exterior ni salir de casa. ''Para que voy a salir de casa si nunca me lo paso bien, sufro ansiedad y no hago amigos'', ejemplifica esta joven profesional. La mejor opción es quedarse en casa, con TikTok y pasarlo bien sin necesidad de interactuar. Todo ello añade elementos que suponen una traba en las relaciones personales y la ruptura con estos hábitos.

Por otro lado, el algoritmo de la red social es capaz de detectar qué contenidos consume con más interés el usuario, procurando mostrarle más contenidos similares para mantener su atención y aumentar el tiempo que pasa haciendo uso de la misma.

En este sentido, la 'app' es capaz de registrar tu estado de ánimo y el contenido relacionado que debe mostrarte. ¿Cómo? Sencillo. Y es que, normalmente dentro de estos procesos, se buscan estímulos que se equiparen a nuestro estado de ánimo. En el caso de las personas con algún tipo de tendencia depresiva, el contenido visitado puede incluir vídeos que, inconscientemente, tengan relación con la depresión.

Pasa lo mismo con las rupturas, dependencias emocionales o problemas con la alimentación. Según explica de Pedro, ''el algoritmo es tan específico que puede atacarte en tus momentos más débiles''. Y este contenido puede moverse en los extremos mostrándote vídeos de atracones o recetas hiper calóricas a la par que revertirlo con contenido de cómo quemarlas. Este mensaje genera un sentimiento de culpabilidad para aquellos que ya presentan problemas, pero también para los que se exponen cada día a este tipo de mensajes contradictorios y que pueden llegar a generar 'necesidad'.

Para finalizar, esta profesional advierte de que si bien Tiktok no tiene por qué ser el origen del problema, si puede estar reforzándolo. Asimismo aconseja que lo mejor para hacer un buen uso de la aplicación lo adecuado es 'respetar los límites de tiempo, usar la red social con moderación y denunciar el contenido que pueda ser dañino para ti y para otros''.

Por su parte, con respecto a estas continuas acusaciones acerca de su funcionamiento, TikTok dijo en un comunicado que limita sus funciones por edad, proporciona herramientas y recursos a los padres, y diseña sus políticas teniendo el bienestar de los jóvenes en mente. ''Nos preocupamos profundamente por construir una experiencia que ayude a proteger y apoyar el bienestar de nuestra comunidad''.