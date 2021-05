Día Mundial contra el tabaco: Tratar la ansiedad, clave para que dejar de fumar sea un éxito

A través de una serie de recomendaciones clínicas se puede llegar a mejorar los tratamientos adecuados para abandonar la adicción al tabaco. Mediante una investigación revisando la evidencia científica, investigadores del Departamento de Psicología de la Universidad Loyola, junto a las Universidades de Islas Baleares y Oviedo, han reelaborado las técnicas más efectivas para abandonar el tabaquismo y, además, evitar recaer en la adicción.

Sergio Fernández, director del Máster en Intervención Psicológica en Adicciones y participante de este proyecto, insiste en que se debe cambiar el diseño, a nivel clínico, de los tratamientos para conseguir ampliar a todas las variables clínicas de transdiagnóstico. Esto último resultaría clave, ya que tendría en cuenta todos los factores clínicos definitivos que rodean la adicción al tabaco, así como todos los condicionantes emocionales involucrados.

Reducción de la sensibilidad a la ansiedad

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, la adicción a los cigarrillos es la principal causa prevenible de muerte prematura a nivel global. No obstante, aunque en la actualidad existen múltiples terapias y tratamientos para dejar la adicción, se hacen imprescindibles intervenciones adicionales más eficaces, ya que un alto porcentaje de fumadores no lo logran y muchos vuelven incluso a recaer. Hoy día 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin tabaco en todo el mundo y este estudio demuestra que un buen tratamiento de la ansiedad ayudaría a aumentar los porcentajes de éxito.

El principal éxito de la investigación se encuentra en la capacidad de demostrar eficazmente como la reducción de la sensibilidad a la ansiedad, SA, es la solución para el tabaquismo. Este tratamiento se refiere a todo tipo de sintomatología involucrada con la ansiedad, generalmente asociada a a consecuencias perjudiciales de los estados internos. El trabajo se ha fundamentado en anteriores investigaciones realizadas en Argentina y Estados Unidos, los cuales revelaron que mediante componentes capaces de reducir esta ansiedad se obtenían mejores tasas de cumplimiento de los tratamientos, al mismo tiempo que se reducían las recaídas tanto a medio como a largo plazo.

El estudio de los investigadores ha sido publicado bajo el nombre de “Anxiety sensitivity as a transdiagnostic vulnerability factor for cigarette smoking: Clinical and treatment implications” en la revista Adicciones. Mediante esta investigación se pone en alza la necesidad que tienen los nuevos análisis para encontrar la relación existente entre todo tipo de vulnerabilidades, como es el caso del tabaquismo, su abandono y la psicopatología emocional.

Además, los investigadores proponen un seguimiento de los pacientes en un plazo de un mínimo un año. Pasado este período, se analizará la tasa de eficacia de estos tratamientos a largo plazo de manera más eficaz. También se propone en el estudio realizar estos tratamientos fuera de laboratorios, siempre en entornos comunitarios, así como tener en cuenta entornos culturales y las diferencias de género. Respecto a esto último, y según evidencias anteriores, los tratamientos clínicos deben basarse en las diferentes conductas que se dan en cada género.