La anafrodisia o anorexia sexual: Los síntomas del trastorno que genera rechazo e inapetencia sexual

El sexo además de ser una actividad placentera es una excelente fuente de beneficios para la salud. Entre los que se puede incluir la disminución del estrés y el colesterol, fortalecer el sistema cardiovascular, mejora el sueño, la circulación y tiene un efecto analgésico. Su practica, además, consigue hacernos conectar de una manera especial e íntima con la otra persona, de manera que la excitación también forma parte de un proceso de atracción física (y también mental). Sin embargo, y pese a que sus beneficios superan de manera infinita sus pocas desventajas, existen personas que sufren un trastorno psicológico que les genera rechazo y continúa inapetencia hacia las relaciones sexuales.

De toda la vida se le ha llamado frigidez, y ha estado relacionado con las mujeres y su inapetencia sexual o su rechazo a esta practica. Incluso antiguos, y totalmente erróneos, estudios de principios del siglo XX llegaron a señalar que el 80% de las mujeres padecían de frigidez. Aunque esto, como ahora sabemos, solo respondía a otros factores culturales y de tradición, también muy arcaica, en la que la mujer no tenía la libertad sexual de la que goza en la actualidad.

Más allá de eso, sí es cierto que este tipo de trastorno existe y se le compara con la anorexia trasladada al terreno sexual. El anoréxico sexual lo que hace es evitar cualquier contacto, independientemente de quien sea su pareja, y rechazar toda posibilidad de sexo.

Los expertos apuntan que este tipo de trastorno ha aumentado notablemente en los últimos años. Según indican, gran parte de responsabilidad de este aumento se debe al control que sobre sus vidas está teniendo las redes sociales e internet en general. El fácil acceso al porno y el aumento del poco compromiso, está haciendo que las personas recurran a la masturbación como método de placer y descarga sexual.

DOS TIPOS

Las personas que tienen este tipo de neurosis, conviven con un trastorno psicológico que les impide expresar cualquier tipo de sentimiento o de deseo sexual. También llamado frigidez, existen dos tipos por las que se identifica su padecimiento total o parcial.

La total es aquella en la que no hay ningún tipo de deseo sexual, marcada por síntomas como la falta de excitación, la falta de reacción ante la estimulación, falta de lubricación vaginal y la ausencia de placer y orgasmos.

es aquella en la que no hay ningún tipo de deseo sexual, marcada por síntomas como la falta de excitación, la falta de reacción ante la estimulación, falta de lubricación vaginal y la La parcial que es la más común, y es aquella en la que la mujer a pesar de diferentes dificultades consigue excitarse, pero después no alcanza el orgasmo.

Esta inapetencia debe haberse manifestado en el tiempo, durante al menos 6 meses. Esto lo diferencia de una etapa de rutina o hastío en pareja, o simplemente de un período de inapetencia por otros motivos o factores emocionales y vitales. Algunos de los rasgos de estas personas tienen que ver con la rigidez, la vergüenza y la timidez, lo que les incapacita en gran medida para tomar decisiones drásticas en su vida. Pero existen otros síntomas característicos.

SÍNTOMAS

El miedo a la intimidad es lo que mueve a este tipo de casos, sobre todo a los severos. El miedo a la intensidad de los sentimientos, a sentirse vulnerable, a sentirse incluso atraído por alguien, etcétera. Esto no tiene que ver con la asexualidad, en la que las personas se caracterizan por no sentir atracción sexual hacia otras personas, lo que no sucede precisamente con los anoréxicos sexuales que lo que sienten es lo contrario (pavor por sentirse demasiado atraídos).

Haciendo un resumen, los principales síntomas que podemos observar en una persona que sufre de anorexia sexual son los siguientes: