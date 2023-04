El mundo del fútbol británico quedó conmocionado el 9 de junio de 2020 cuando saltó la noticia de que un joven canterano del Arsenal, Dniel Cain, había sufrido graves daños cerebrales después de consumir una bebida 'intoxicada' en una fiesta. Los allí presentes explican que mientras estaban de fiesta, los amigos del joven se dieron cuenta de que, tras consumir la bebida, algo comenzó a ir mal y apreciaron como la piel de Cain tomó un ''color extraño''. Lo que vino después fue paro cardíaco que lo dejó en coma durante 25 días. Su bebida fue adulterada", asegura su hermana, aludiendo a que otra persona habría echado alguna sustancia, aún sin determinarse, sin el consentimiento de Daniel. La ex-promesa del deporte, quien había jugado para varios equipos como aficionado y pasó por una academia de desarrollo relacionada con el Arsenal, ahora tiene 23 años y es completamente dependiente. Necesita asistencia para salir de la cama, para ir al baño y se alimenta de manera asistida.

Después de un titánico esfuerzo de 24 minutos, los servicios de emergencia lograron que el corazón de Daniel Cain volviera a funcionar. Sin embargo, durante ese tiempo el cerebro y la médula espinal del joven habían estado sin oxígeno, lo que ha resultado en secuelas extremadamente graves de las que aún no se ha recuperado.

Sin embargo, la madre del futbolista explicó que "fue un milagro. Cuando se despertó no podía hacer nada, no podía moverse, era como un recién nacido, pero las enfermeras dijeron que los estaba siguiendo con los ojos, así que dijeron que había alguien allí", declaró Tracey Cain, madre de Daniel, a 'The Independent'.

Este trágico incidente es un recordatorio del peligro que puede representar el consumo de drogas y alcohol en fiestas y eventos sociales. Los jóvenes pueden sentirse tentados a experimentar con sustancias peligrosas, así como a ser 'intoxicados' con sustancias en este tipo de fiestas, una práctica cada vez más común. Por ello, es importante la la responsabilidad social. Los anfitriones de fiestas y eventos sociales tienen el deber de garantizar la seguridad de sus invitados, lo que incluye asegurarse de que no se les ofrezcan sustancias peligrosas o intoxicadas.

Una mejora 'gradual'