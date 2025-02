Cinco remedios naturales para aliviar la afonía

La afonía, conocida médicamente como disfonía, es la pérdida parcial o total de la voz y puede deberse a diversas causas que afectan a las cuerdas vocales y a la laringe. Es lo que se conoce como laringitits que son infecciones respiratorias, en las que se inflaman las cuerdas vocales y, por lo tanto, dificultan la producción de sonido. Es una afección frecuente en esta época del año de frío y de virus respiratorios.

Sin embargo, también podemos tener afonía cuando hacemos un uso excesivo o incorrecto de la voz, como hablar en voz alta, gritar o cantar sin una técnica adecuada o sin un calentamiento previo ya que las cuerdas vocales se sobrecargan y se inflaman, dejándonos sin voz.

Otro caso en el que podemos perder la voz es por el reflujo gastroesofágico, donde el ácido del estómago regresa al esófago y puede irritar la garganta. Además, factores como el estrés, la tensión muscular en el cuello y la exposición a irritantes como el humo del tabaco también son factores desencadenantes en una pérdida total o parcial de la voz.

Hay muchas maneras de ponerle remedio a este problema, siempre y cuando se trata de una afonía leve y que no se extienda en el tiempo. Veamos algunos de ellos.

Remedios naturales para la afonía

Aunque estos remedios pueden ser beneficiosos, siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud si la afonía empeora o si la ronquera continúa durante más de tres semanas, sobre todo si no ha tenido un resfriado o gripe. También siente dolor al hablar o al tragar, o pierde la voz por completo por más de un par de días. Para una afonía más leve existen remedios naturales que la pueden aliviar:

Gárgaras de agua tibia y sal

Es uno de los remedios más efectivos. La sal actúa como un agente antiinflamatorio y antibacteriano, ayudando a reducir la inflamación y eliminar posibles infecciones en la garganta. Para prepararlo, disuelve una cucharadita de sal en un vaso de agua tibia y realiza gárgaras durante unos segundos, varias veces al día.

Té de jengibre

Según Sanitas, el jengibre es uno de los ingredientes naturales más idóneos para calmar la afonía ya que una de sus virtudes es que posee propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que pueden ayudar a reducir la inflamación de las cuerdas vocales y aliviar la irritación. Para preparar la infusión, corta unas rodajas de jengibre fresco y colócalas en una taza de agua caliente. Deja reposar durante unos minutos, cuela y bebe la infusión lentamente. Puedes añadir una cucharadita de miel para potenciar sus efectos suavizantes.

Miel y limón

Estos dos ingredientes forman una combinación clásica para aliviar la irritación de la garganta y promover la recuperación de la voz. La miel tiene propiedades antimicrobianas y suavizantes, mientras que el limón aporta vitamina C y actúa como un agente antiinflamatorio. Podemos prepararlo exprimiendo y sacando el jugo de medio limón, lo mezclamos con una cucharada de miel en una taza de agua tibia y beberlo lentamente. Este remedio puede repetirse varias veces al día para obtener mejores resultados.

Hidratación

La hidratación adecuada es fundamental para mantener las cuerdas vocales lubricadas y facilitar su funcionamiento. Beber suficiente agua a lo largo del día ayuda a prevenir la sequedad de la garganta y reducir la irritación. Además del agua, las infusiones de hierbas como la manzanilla o el tomillo pueden ser beneficiosas debido a sus propiedades antiinflamatorias y calmantes.

Vapor de agua

El vapor de agua es otro remedio natural que puede ayudar a aliviar la afonía. La inhalación de vapor humedece las cuerdas vocales y reduce la inflamación. Para ello, hierve agua en una olla, retírala del fuego y coloca tu rostro sobre el vapor, cubriendo tu cabeza con una toalla para concentrar el vapor. Inhala profundamente durante unos minutos, teniendo cuidado de no quemarte. Este proceso puede repetirse dos o tres veces al día.

Medidas preventivas

Como en todas las enfermedades, la prevención es la mejor curación y en este caso también podemos aplicar ciertas medidas que nos pueden ayudar a prevenir la afonía y a proteger la salud de nuestras cuerdas vocales. Por ejemplo, evitando forzar la voz, especialmente en ambientes ruidosos, así como también darle descanso a las cuerdas vocales, si se han utilizado durante largos periodos de tiempo. Por ejemplo, hablando, dando una conferencia, impartiendo una formación o cantando.

Mantener una buena postura corporal nos puede ayudar a facilitar la respiración y la proyección de la voz. Evitar el consumo de tabaco y la exposición a ambientes con humo, ya que nos irritan las cuerdas vocales y aumentan el riesgo de afonía. Finalmente, es importante realizar ejercicios de calentamiento vocal antes de actividades que requieran un uso intensivo de la voz, como hablar en público.

Fuentes referenciales:

Sanitas. 10 remedios naturales para calmar la afonía

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders. Ronquera