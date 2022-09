Sí, el color de tu ropa interior influye en las infecciones

Es probable que la mayoría de mujeres tenga en sus cajones mucha ropa interior negra. Este color favorece mucho y aporta ese toque elegante muy complicado de conseguir con otro. Además, pega con todo y es más discreto que otros tonos. Pero, quizá haya que cambiar algunas prendas íntimas por otras que sean de un color distinto, si seguimos el aviso de los expertos.

Y es que algunos expertos advierten de que las mujeres que utilicen con frecuencia bragas de color negro tienen más probabilidades de sufrir irritaciones e infecciones, pues esta favorece la aparición de hongos y virus. El motivo son los tintes que utilizan las fabricas para dar el color oscuro a la ropa interior, que puede traer estos problemas a las zonas íntimas.

Por lo que recomiendan no abusar de la ropa íntima oscura y que en el día a día predomine la de colores claros como el blanco o el beige. La oscura, como la negra o la azul marina, no esta absolutamente prohibida, pero se aconseja que se use de forma esporádica y no con frecuencia, pues podrían suceder los problemas mencionados anteriormente.

Otras claves para evitar infecciones

No solo el color puede estar detrás de las aparición de hongos, infecciones e irritaciones. Hay otras claves para evitarlas y tienen que ver con el tejido o el tipo de prenda íntima.

Los tejidos naturales como el algodón son los que menos favorecen la aparición de hongos o infecciones, el motivo es porque absorbe mejor la humedad y hace que la piel transpire con facilidad. Lo contrario a este tejido, si nos fijamos en esta cualidad, son la seda, la licra o el nylon.

Al igual que no se debe abusar de la ropa interior oscura ni de la que sea de tejidos como seda o licra, tampoco debe hacerse de los tangas, según los expertos. Usarlos con mucha frecuencia puede hacer que aparezcan los problemas y es que al no recubrir toda la vagina favorece el deslizamiento de este por las zonas íntimas y, por lo tanto, la aparición de infecciones.

A la hora de hacer deporte hay que elegir bien el tipo de prenda íntima que vamos a ponernos y se recomienda una que cubra por completo la zona, por lo que los tangas, en principio, habría que evitarlos. Pues con la actividad física las prendas van a moverse y este tipo de prenda puede hacer rozaduras. También se aconsejan materiales que transpiren bien, para no preocuparse por la humedad.

Por lo tanto, la ropa interior oscura y de materiales como la seda o el nylon es mejor dejarla para ocasiones especiales y usar en el día a día prendas de algodón y de colores claros, para evitar la aparición de irritaciones e infecciones.