Cuatro señales que te están diciendo que esa persona ya no es feliz contigo, según la psicología

La felicidad en una relación de pareja es uno de los pilares fundamentales que sostienen el bienestar emocional, la salud mental y la calidad de vida de los miembros de la pareja y, por tanto, uno de los principales motivos de ruptura sentimental. La mayoría de las veces no nos damos cuenta de que una persona no es feliz con nosotros porque estamos tan sumergidos en la rueda de la rutina que nos cuesta identificar las señales que delatan que esa persona ya no es feliz con nostros porque no son tan evidentes. Así que, ¿cómo podemos saber cuándo comienza a irse la felicidad de uno de los miembros de la pareja?

Desconexión emocional

Uno de los primeros signos de que ya no eres feliz con alguien o de que esa persona ya no es feliz contigo es la sensación constante de vacío o de desconexión emocional. Según el psicólogo y terapeuta John Gottman, reconocido por sus estudios sobre la estabilidad y disolución de las relaciones de pareja, "el distanciamiento emocional es uno de los predictores más fuertes de una ruptura". Creó junto a su esposa Julie Gottman, el método Gottman, que es un tipo de terapia de pareja centrada en ayudar a las parejas a resolver sus conflictos y a construir relaciones más sanas.

"Las parejas que dejan de comunicarse de manera honesta y abierta pierden uno de los principales pilares de la relación"

Cuando las parejas ya no comparten sus pensamientos, deseos o las mismas preocupaciones que antes, están ante una señal de que algo está cambiando. Al principio, no son conscientes, pero poco a poco la intimidad emocional va disminuyendo y, con ella, la complicidad que antes salía de manera muy natural. El hecho de sentir que, aunque estás físicamente cerca de la otra persona, emocionalmente te encuentras a kilómetros de distancia, es un indicativo claro de que la relación se está acercando a su final.

Falta de interés o entusiasmo

Cuando uno de los miembros de la pareja empieza a dejar de ser feliz con la otra persona, se va perdiendo la ilusión por hacer las actividades que antes disfrutaba junto a esa persona y ahora le parecen una carga o incluso una obligación. No tiene por qué ser algo extraordinario, sino actividades tan cotidianas como salir a cenar, ver una película o simplemente conversar resultan una carga. Antes las disfrutaba y el tiempo pasaba volando cuando las hacía contigo, pero ahora empieza a poner excusas que parecen justificadas.

La psicóloga Esther Perel, experta en relaciones y autora del libro El dilema de la pareja, habla de cómo "el desinterés en las pequeñas interacciones cotidianas refleja una de las desconexiones más profundas", por lo que cuando dejas de buscar la compañía de la otra persona o cuando prefieres estar solo o con otras personas, es muy probable que ya no encuentres satisfacción en la relación y tampoco felicidad al lado de esa persona. Esto quiere decir que el entusiasmo, que es un motor en cualquier relación romántica, se desvanece.

Distanciamiento físico

La psicóloga Terri Orbuch, autora del libro Finding Love Again, explica que "la falta de contacto físico, ya sea abrazos, caricias o simplemente el deseo de estar cerca, es un signo revelador de que la conexión emocional está decayendo". En las relaciones saludables, el contacto físico es una expresión natural del afecto y el deseo, por lo que cuando este desaparece, la relación comienza a perder uno de sus elementos esenciales. Si bien es normal que el deseo sexual vaya disminuyendo con el tiempo, la ausencia prolongada de cercanía física suele reflejar una clara desconexión emocional en la relación de pareja.

"Las relaciones de pareja deben nutrir a las personas y no agotarlas"

Cuando la pareja se distancia física y emocionalmente, parelelamente surge un desinterés en la vida del otro, ya no te pregunta cómo te ha ido el día, así como tampoco a tu pareja parece apetecerle compartir contigo cosas importantes como sus éxitos, sus fracasos o sus preocupaciones.

La relación va perdiendo vitalidad por esa falta de entusiamo, además de sentir una sensación de alivio cuando no estáis juntos y cuando lo estáis tu pareja siente más malestar que bienestar. El psicólogo Arthur Aron, conocido por sus estudios sobre la intimidad y el amor, afirma que el interés por la vida del otro es uno de los factores clave que mantienen las relaciones, por lo que si notas una falta de interés en tu pareja, puede ser una señal de que la conexión emocional ha disminuido.

Falta de comunicación

Según el terapeuta David Schnarch, autor de Passionate Marriage, las parejas que dejan de comunicarse de manera honesta y abierta pierden uno de los principales pilares de la relación. La buena comunicación en la pareja tiene que ser en todos los sentidos, poniendo en práctica aquello de: "me quedo con aquellas personas con quien puedo ser yo en toda mi esencia y con total libertad", por lo que si sientes que tu pareja ya no se comporta igual, no comparte contigo pensamientos o emociones que antes no tenía miedo a expresar, ni de ser incomprendido o juzgado, es probable que la relación esté llegando a un punto crítico. La comunicación es esencial para resolver conflictos, compartir sueños y mantener una conexión profunda. Sin ella, la relación se estanca.

Los miembros de la pareja tienen que sentir que el otro es como un hogar para él, tienen que dar sensación de calma y tranquilidad en el otro y no absorberse la energía. De esto entiende, el psicólogo y autor Gary Chapman, conocido por su teoría de los Cinco lenguajes del amor, quien asegura que "las relaciones de pareja deben nutrir a las personas y no agotarlas". Así que si experimentas una sensación de liberación cuando el otro se va, es probable que la relación esté llegando a su fin.