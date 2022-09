Los errores que más cometemos a la hora de medicarnos

Los pacientes son los que tienen que hacerse responsables de cumplir el tratamiento recetado por el médico y por eso es importante que presten atención a la hora de consumirlos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) son al menos la mitad de los pacientes los que no toman sus fármacos de forma correcta, perdiendo su eficacia y causando consecuencias negativas. La función de un medicamento es curar, mejorar la salud y la calidad de vida de las personas y los médicos y farmacéuticos suelen advertir de las consecuencias que acarrea no tener en cuenta el prospecto y los consejos de las profesionales ya que el tratamiento puede derivar en efectos secundarios, interacciones no deseadas o pérdida de eficacia.

Lo ideal es que haya comunicación entre el médico y el paciente para que comprenda sus necesidades y fije el tratamiento en el momento del día que mejor le venga. Además, también es importante que el paciente sea sincero a la hora de contar sus hábitos para que el fármaco se ciña a su forma de vida y facilitará la adherencia al tratamiento. Según la OMS, “en enfermedades vasculares, se calcula que hay un 39% de abandono en los medicamentos indicados”. La hipertensión arterial, el colesterol alto o la diabetes son también muy golpeados por ello, cuando se nos receta un tratamiento hay que seguir paso a paso las indicaciones y no tomar decisiones de forma unilateral.

Los errores más recurrentes son:

En primer lugar y sin duda, uno de los más problemáticos son los olvidos. La cabeza se encuentra todo el día ocupada con trabajo, estudios, relaciones sociales... y puede ocurrir que se te olvide tomarte la pastilla llevando al paciente a incluso tomar dos dosis por seis días.

Otro aspecto bastante peligroso es reajustar la medicación por iniciativa propia . Lo que hay que hacer es hablar con un profesional para que vuelva a programar las dosis y los días necesarios para que recuperes tu salud.

Los errores en la interpretación también pueden causar momentos comprometidos con los medicamentos como por ejemplo saber cuántas tomas hay que realizar al día o si se pueden combinar con otros fármaco. Lo mejor es consultar si se tiene alguna duda para evitar problemas innecesarios.

Adquirir siempre la medicación en la farmacia por la compra de medicamentos en Internet no garantiza su seguridad y calidad por lo que pueden ser falsos y no curar la enfermedad de la persona.

Los efectos secundarios como somnolencia, reducción de reflejos o aturdimientos son los más normales y hay que conocerlos leyéndolo en el prospecto.

Una recomendación es tener un pastillero y un botiquín donde las pastillas estén completamente organizadas y así no habrá problemas con olvidos o retrasos. En cualquier caso lo más importante es seguir las recomendaciones de un médico o un farmacéutico.