La esofagitis eosinofílica: ¿Qué es y por qué su número de casos está creciendo?

Las minorías, en cualquier contexto que se precie, siempre están en esos cajones olvidados que uno no quiere abrir por miedo a encontrarse algo desconocido para lo que no tenemos explicación. Se ignoran para no enfrentar el coste que hay detrás, tanto propio como ajeno. Si lo aplicamos al campo de la salud, su máximo referente son las enfermedades raras, que además suelen aparecer de manera precoz y con un coste económico elevado en su investigación. Estas enfermedades pueden ser genéticas o adquiridas, y en muchos casos, son crónicas y debilitantes. A menudo, los pacientes con enfermedades raras tienen dificultades para obtener un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado debido a la falta de información y conocimiento sobre estas enfermedades. Sin embargo, el avance de la investigación y la voz de alarma social, están consiguiendo resultados significativos, como las terapias génicas, que han conseguido tratamiento efectivos en su cura o, al menos, en la calidad de vida de los pacientes.

Pero, en la otra cara de la moneda, existe otro tipo de enfermedades dentro de esta clasificación: las enfermedades poco conocidas. Esta leve diferencia hace que este tipo de enfermedades sean olvidadas y abandonadas, según lo viven los pacientes, ya que en ocasiones no se financian tratamientos que podrían curarlas. Es el caso de la esofagitis eosinofílica, una enfermedad crónica del esófago, que ha experimentado un aumento en su frecuencia en los últimos años, afecta a personas de todas las edades y tiene una amplia distribución geográfica.

La esofagitis eosinofílica (EE) es una enfermedad que se distingue por la presencia de eosinófilos en la mucosa del esófago, lo que provoca una inflamación de la misma. Los eosinófilos se acumulan en el esófago, causando dolor de garganta, dificultad para tragar, dolor en el pecho, náuseas y vómitos. La enfermedad, que se cree que tiene una causa inmunológica o alérgica similar a otras enfermedades de este tipo con un crecimiento alarmante en los últimos años, afecta principalmente a hombres jóvenes y se caracteriza por síntomas como disfagia e impactación alimentaria. Se están registrando casos en aumento en Europa, América, Asia y Oceanía. ¿Por qué está afectando cada vez a más personas? y, ¿Cuál es su tratamiento? ¿Cómo cursan los síntomas? Tanto los adolescentes como los adultos pueden experimentar síntomas similares en la esofagitis eosinofílica, como dificultad para tragar alimentos sólidos, secos o densos. Esta dificultad para tragar se debe a la inflamación del esófago y en casos graves, puede llevar a un estrechamiento del mismo que provoca que los alimentos se atasquen. Cuando los alimentos quedan firmemente atascados en el esófago, se conoce como "impactación alimentaria" y puede ser una emergencia médica si el alimento no se mueve hacia el estómago o no se expulsa en un plazo relativamente corto. nterferencia con otras enfermedades como el En la dificultad de su diagnóstico también ha influido su icomo el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es una condición en la que el contenido del estómago (como el ácido y otros jugos digestivos) se mueve hacia arriba, hacia el esófago, el tubo muscular que conecta la boca con el estómago. Esto provoca síntomas como ardor de estómago, regurgitación, dolor en el pecho, dificultad para tragar o náuseas y vómitos, todos ellos presentes también en la esofagitis eosinofílica. Un aumento en el número de casos La razón detrás del creciente número de casos de esofagitis eosinofílica aún no se comprende completamente. Sin embargo, se cree que el aumento puede deberse a factores como una mayor conciencia y diagnóstico de la enfermedad, así como cambios en la dieta y el medio ambiente que podrían estar contribuyendo a la inflamación del esófago. El problema adicional es que, dado que la esofagitis eosinofílica es crónica y no suele ser mortal, el número total de casos tiende a acumularse y aumentar con el tiempo, lo que influye en los datos de prevalencia. Asimismo, debido a su conexión con otros tipos de reacciones alérgicas que han aumentado notablemente en nuestra sociedad en los últimos años, es muy probable que se haya visto favorecida por una mayor precisión en el diagnóstico de enfermedades que antes se atribuían al reflujo gastroesofágico. genética y los antecedentes familiares puedan desempeñar un papel en la aparición de la enfermedad. En este sentido, Se ha establecido una conexión entre esta condición y una mutación genética que afecta la codificación de la eotaxina 3, un factor que juega un papel fundamental en la inflamación y en la atracción de eosinófilos a la zona afectada. Asimismo, la inmunidad que está relacionada con las células TH2, las cuales están involucradas en la producción de moléculas como la IL 4, 5 y 13, también parece estar implicada en el desarrollo de esta afección. También se ha planteado la posibilidad de que lapuedan desempeñar un papel en la aparición de la enfermedad. En este sentido, Se ha establecido una conexión entre esta condición y una mutación genética que afecta la codificación de laun factor que juega un papel fundamental en la inflamación y en la atracción de eosinófilos a la zona afectada. Asimismo, la inmunidad que está relacionada con las, las cuales están involucradas en la producción de moléculas como la IL 4, 5 y 13, también parece estar implicada en el desarrollo de esta afección.

Tratamiento

Lamentablemente, el olvido de las enfermedades raras y poco conocidas es un problema común en todo el mundo que dificulta el acceso a su tratamiento. Esto se debe en gran parte a que la mayoría de estas enfermedades son poco conocidas y no reciben la atención necesaria en la investigación y la atención médica. Además, muchas veces las personas que padecen estas enfermedades se sienten aisladas y marginadas, lo que dificulta aún más su acceso a los recursos y el apoyo que necesitan.

En estos casos, el tratamiento de la esofagitis eosinofílica se basa en dos enfoques principales: la eliminación de los alérgenos alimentarios y la reducción de la inflamación.

Eliminación de los alérgenos alimentarios: La mayoría de los pacientes con esofagitis eosinofílica tienen alergias alimentarias, por lo que es importante identificar y eliminar los alimentos que desencadenan la inflamación. Se puede realizar una dieta de eliminación bajo la supervisión de un nutricionista para identificar los alimentos que deben ser eliminados de la dieta del paciente. Reducción de la inflamación: Los corticosteroides son la terapia de elección para reducir la inflamación en la esofagitis eosinofílica. Los corticosteroides tópicos se administran mediante aerosoles o inhaladores, mientras que los corticosteroides orales se utilizan para los casos más graves.

Otros tratamientos incluyen: